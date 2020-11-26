Pinada: "Maradona ile Türkiye'ye gittik, inanılmazdı"

Hayatını kaybeden dünya futbol tarihinin en önemli fiğürlerinden biri olan Diego Armando Maradona'nın Sevilla yıllarından takım arkadaşı olan Javier Pinada, efsane isim ile ilgili anılarını anlattı. İşte Pinada'nın sözleri...

"ÇOK FAZLA SEVENİ VARDI"

Maradona'nın transferini finansal olarak karşılayabilmek amacıyla Sevilla turlar yapıyordu. 1993'te Türkiye'ye gittik, Galatasaray'ın sahasında maç yaptık. Tüm stat, "Maradona, Maradona" diye bağırıyordu. Bu inanılmaz bir şeydi bizim için, Türkiye'de çok fazla seveni vardı.

"İNSANİ YÖNÜ BAMBAŞKAYDI"

Maradona gelmeden önce yaptığımız idmanları izlemeye bir kişi bile gelmiyordu. O geldikten sonra, her idmana, binlerce taraftar geldi. Anlatılamayacak bir sevgi vardı. Onun futbolculuğunun yanında, insani yönü bambaşkaydı.

"HEPİMİZDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Bir maçta oyundan alındı, çok sinirliydi, kimseye bir şey demedi, sadece hocaya dik dik baktı. Bir gün sonra idmanda, tüm takım arkadaşlarımızın önünde, oyuna girenden özür diledi, doğru hareket etmediğini belirtti. 33 yaşında, futbolun en büyük ismi özür diliyordu, biz utanmıştık.