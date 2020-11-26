SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Dünyadan Futbol
  4. Pinada: Maradona ile Türkiye'ye gittik, inanılmazdı

Pinada: Maradona ile Türkiye'ye gittik, inanılmazdı

DÜNYADAN FUTBOL HABERLERİ  | 26.11.2020 17:58 | Son Güncelleme

Futbol dünyasının acı kaybı Diego Armando Maradona'nın Sevilla'dan takım arkadaşı Javier Pinada, Arjantinli efsaneyi anlattı ve 1992-93 sezonunda Türkiye'de Galatasaray ile oynadıkları ve 1-1 sona eren dostluk maçında yaşadıklarını anlattı.

Pinada: Maradona ile Türkiye'ye gittik, inanılmazdı

Hayatını kaybeden dünya futbol tarihinin en önemli fiğürlerinden biri olan Diego Armando Maradona'nın Sevilla yıllarından takım arkadaşı olan Javier Pinada, efsane isim ile ilgili anılarını anlattı. İşte Pinada'nın sözleri...

"ÇOK FAZLA SEVENİ VARDI"

Maradona'nın transferini finansal olarak karşılayabilmek amacıyla Sevilla turlar yapıyordu. 1993'te Türkiye'ye gittik, Galatasaray'ın sahasında maç yaptık. Tüm stat, "Maradona, Maradona" diye bağırıyordu. Bu inanılmaz bir şeydi bizim için, Türkiye'de çok fazla seveni vardı.

"İNSANİ YÖNÜ BAMBAŞKAYDI"

Maradona gelmeden önce yaptığımız idmanları izlemeye bir kişi bile gelmiyordu. O geldikten sonra, her idmana, binlerce taraftar geldi. Anlatılamayacak bir sevgi vardı. Onun futbolculuğunun yanında, insani yönü bambaşkaydı.

"HEPİMİZDEN ÖZÜR DİLEDİ"

Bir maçta oyundan alındı, çok sinirliydi, kimseye bir şey demedi, sadece hocaya dik dik baktı. Bir gün sonra idmanda, tüm takım arkadaşlarımızın önünde, oyuna girenden özür diledi, doğru hareket etmediğini belirtti. 33 yaşında, futbolun en büyük ismi özür diliyordu, biz utanmıştık.

"HER ZAMAN EN İYİSİ"

Her zaman topu sana en iyi şekilde verirdi. Önüne bırakırdı, tek yapman gereken koşmaktı. Maradona'ya topu vermek, bir anlamda sigorta yaptırmaktı. Real Madrid'i 2-0 yenmiştik mesela, o maçta onun sahadaki vahşiliğini daha iyi görmüştüm.

"HERKES İÇİN, HER ŞEYDİ"

Herkese karşı eşitti, herkese adildi. Kimseye farklı yaklaşmıyordu. Genç, yaşlı, yedek, hiç oynamayan oyuncu... Onun için fark etmezdi, herkese cömertti. Kolundaki saatini beğenenlere ertesi gün saat hediye ediyordu. Herkes için, her şeydi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız Çok ilginç olay! Çatıya nasıl çıktığına inanamayacaksınız
FIFA'dan 5 yıl men cezasıFIFA'dan 5 yıl men cezası
Vodafone Park'ta zorlu maçVodafone Park'ta zorlu maç
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...
Bilim Kurulu Üyesinden koronavirüs testi uyarısı: 6 gün içinde...
Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...
Anlattıkları kan dondurdu! Taciz, tecavüz, şiddet...
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
F.Bahçe Beko'nun yeni transferi sakatlandı
F.Bahçe Beko'nun yeni transferi sakatlandı
Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti
Enkazdan çıkartılan futbolcu, hastanede hayatını kaybetti
Bayern Münih bildiğiniz gibi
Bayern Münih bildiğiniz gibi
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
Fatih Terim, röportajı terketti! Sinirlerine hakim olamadı...
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
10 kişi Kayserispor'dan Galatasaray'a çelme!
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Caner'i ısınmaya çağırıyoruz, gelmiyor...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Ozan Tufan bombayı patlattı! Sörloth transferi...
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
Yusuf Yazıcı şov yaptı, Lille farklı kazandı!
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
''Allah kahretsin böyle futbolu! Allah'tan korkun!''
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pinada: "Maradona ile Türkiye'ye gittik, inanılmazdı"
Pinada: "Maradona ile Türkiye'ye gittik, inanılmazdı"
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Maradona'nın ölüm nedeni belli oldu
Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu
Maradona'nın ölümü herkesi yasa boğdu
FIFA'dan 5 yıl men cezası
FIFA'dan 5 yıl men cezası
Javier Mascherano futbolu bıraktı!
Dünyaca ünlü yıldız futbolu bıraktı!
Neymar Brezilya'nın maçlarında oynayamayacak
Neymar Brezilya maçlarında yok
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.