Pınar Altuğ açıkladı! Çocuklar Duymasın'ın RTÜK'ten korktu mu?

Çocuklar Duymasın’da son sezon öpüşmeme kuralı da yıkılmıştı. Tamer Karadağlı’nın canlandırdığı taş fırın erkeği Haluk ile Pınar Altuğ’un canlandırdığı Meltem karakteri ilk kez öpüşmüş ve sosyal medyada gündem olmuştu.

Pınar Altuğ Jülide Ateş'in programına konuk olunca kendisine "Çocuklar Duymasın RTÜK'ten korktu mu" sorusu soruldu.

Altuğ bu soruya şu yanıtı verdi: "Hiçbir zaman böyle bir korkumuz olmadı aklımız hiçbir zaman böyle çalışmadı. Biz diziyi ilk çektiğimiz zaman ne yaptığımızın farkında değildik. Günlük hayatın içinden bir parçaydık ki cinsellik içine öyle eklenmiyordu. Bizi onu görmeden de gerçekten evli sanıyorlardı.

Biz o cinselliği yatak odasında belki seksi bir gecelik giyip Tamer ile öpüşmedim ama ona sadece attığım bir bakışla o aşkın ne kadar büyük olduğunu kameralar üstünden anlattık. Bizim RTÜK korkumuz hiç olmadı."



