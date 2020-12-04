Pınar Altuğ'dan Jülide Ateş'in aldatma sorusuna sert yanıt: Sana ne ya da kime ne!

Yağmur Atacan'la 2008 senesinde evlenen ve bu evlilikten Su Atacan isminde bir çocuğu bulunan Pınar Altuğ, Haber Global ekranlarında yayınlanan 40 isimli programa konuk oldu. Sunucu Jülide Ateş'in sorularını yanıtlayan Pınar Altuğ, programda özel açıklamalarda bulundu.

"ALDATAN KADIN MISIN?"

Pınar Altuğ Atacan, program sunucusunun "Aldatan kadın mısınız?" sorusuna çok sert yanıt verdi. Altuğ, "Sana ne ya da kime ne! İlk kocamla evlenirken 'Seviyor musun?' diye sordunuz mu? Boşanırken niye soruyorsunuz? Hayatımın hiçbir döneminde özel hayatımla ilgili konuşmadım. Ben birinin yuvasını bozmadım. Ben kendi evliliğimi bitirdim. Geriye dönüp bunları konuşmak çok saçma" ifadelerini kullandı.

"BOŞANMA KARARINI DİZİDEYKEN ALDIM"

"Pınar Altuğ dipten nasıl çıktı?" sorusuna da yanıt veren ünlü oyuncu "Ben Çocuklar Duymasın dizisinden oynarken boşanma kararı aldım. Bu kararı bilen Birol Güven vardı. Ben Birol'a 'Böyle bir karar aldım. Rolüme zarar verebilir istersen gidebilirim' dedim. O da 'Saçmalama böyle bir şey olabilir mi?' dedi. Öyle bir şey oldu ki biz sonradan el sıkıştık ve gittik. Kendim istedim. Bir şeyler olunca 'Ben gidiyorum' dedim. O da 'Tamam' dedi" şeklinde konuştu.