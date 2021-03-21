Pınar Altuğ'dan cinsel ilişki itirafı geldi!

Sosyal medya paylaşımları ve postları ile sürekli olay olan, yaptığı her açıklama ile dikkatleri üzerinde toplayan Pınar Altuğ, özel hayatı ve cinsel hayatı hakkında oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Pınar Altuğ, yatak odası sırlarını paylaşırken "Bir tarafta senden süt bekleyen bir bebek; diğer tarafta ise cinsel ilişki bekleyen bir eş var" dedi.

PINAR ALTUĞ'DAN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI!

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki güçlü kadın Meltem rolü ile akıllarımızda yer edinen Pınar Altuğ, seneler önce kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile evlendi. Bu birlikteliğin ortaya çıktığı günden beri birçok farklı şekilde gündem olduğunu belirten Pınar Altuğ, hissettiklerini paylaştı.

46 yaşındaki başarılı ve güzel oyuncu Pınar Altuğ, yatak odası ve cinsel hayatına dair pek çok açıklamada bulundu.

40'LI YAŞLARDA LİBİDO AZALMIYOR MU?

Bu soruya Pınar Altuğ'un cevabı şu oldu: "O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de."