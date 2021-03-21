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Pınar Altuğ'dan cinsel ilişki itirafı geldi!

21.03.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ ve kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile uzun süredir evli. Pınar Altuğ'dan gelen cinsel ilişki itirafı ise gündeme bomba gibi düştü ve sevenlerini oldukça şaşırttı. Eşi Yağmur Atacan ile yatak odasına dair açıklamalarda bulunan Pınar Altuğ, yıllardır eşi ile arasındaki yaş farkı sebebiyle yıllardır sosyal medyada hedef oluyor. "Çocuklar Duymasın" dizisindeki karakteriyle akıllara kazınan Pınar Altuğ'un samimi itirafları herkesi şaşkınlığa uğrattı.

Pınar Altuğ'dan cinsel ilişki itirafı geldi!

Sosyal medya paylaşımları ve postları ile sürekli olay olan, yaptığı her açıklama ile dikkatleri üzerinde toplayan Pınar Altuğ, özel hayatı ve cinsel hayatı hakkında oldukça samimi açıklamalarda bulundu. Pınar Altuğ, yatak odası sırlarını paylaşırken "Bir tarafta senden süt bekleyen bir bebek; diğer tarafta ise cinsel ilişki bekleyen bir eş var" dedi.

PINAR ALTUĞ'DAN CİNSEL İLİŞKİ İTİRAFI!

"Çocuklar Duymasın" dizisindeki güçlü kadın Meltem rolü ile akıllarımızda yer edinen Pınar Altuğ, seneler önce kendinden 9 yaş küçük eşi Yağmur Atacan ile evlendi. Bu birlikteliğin ortaya çıktığı günden beri birçok farklı şekilde gündem olduğunu belirten Pınar Altuğ, hissettiklerini paylaştı.

46 yaşındaki başarılı ve güzel oyuncu Pınar Altuğ, yatak odası ve cinsel hayatına dair pek çok açıklamada bulundu.

Pınar Altuğ'dan cinsel ilişki itirafı geldi!

40'LI YAŞLARDA LİBİDO AZALMIYOR MU?

Bu soruya Pınar Altuğ'un cevabı şu oldu: "O kişiyle alakalı. Bizde gün geçtikçe her şey daha iyiye gidiyor. Daha mı tecrübeleniyoruz, bilmiyorum. Benim yaşla birlikte günlük hayatımdaki enerjim de düşmedi. Libido da bununla bağlantılı. Ne genç arkadaşlarım var, "Ay şimdi onu mu yapacağız" diyorlar, yapıver işte, hallediver (gülüyor). Hep iç ritmi yüksek ve enerjik bir kadın oldum. Dolayısıyla 40'lı yaşlarda olmak bir şey değiştirmedi, sadece bir rakam. Bu arada dolu dolu 46 yani, söyleyebiliriz de."

Pınar Altuğ'dan cinsel ilişki itirafı geldi!

CİNSEL İLİŞKİ, HAYATINDA NEREDE?

"Cinsel ilişki önemlidir. Çünkü o olmadığı zaman, aşk ve tutku düşmeye başlar. Sadece cinsel birliktelikle de olmaz. Eve geldiğinde sadece yatakta güzel vakit geçiriyorsan bu bir zaman sonra sıkıcı olur. Dolayısıyla devamında iyi geçinmeli, ortak paylaşımların olmalı."

Pınar Altuğ'dan cinsel ilişki itirafı geldi!

15 SENEDİR BERABER, 13 SENEDİR DE EVLİSİNİZ. BU MUTLU BİRLİKTELİĞİN SIRRI NE?

"Bütünü hiç bozmamak; sevgi, saygı, arkadaşlık, güven ve cinsel ilişki… Bir de sonra altın top geliyor… Çocuğunuz oluyor ve her şey daha güzel oluyor."

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Anahtar Kelimeler:
Yağmur Atacan
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