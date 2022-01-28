Pınar Altuğ'dan 'Çocuklar Duymasın' açıklaması! Tekrar bir araya gelecekler mi?

'Çocuklar Duymasın' dizisinin 20'nci yılı için paylaşım yapan Pınar Altuğ ailesiyle yemek yerken görüntülendi. Çocuklar Duymasın paylaşımı sorulan oyuncu "Çok gurur duyduğum, çok mutlu olduğum, içerisinde olmaktan çok keyif aldığım bir proje. Yirminci senesinde kutlamak yakışırdı. Bu tür görevler benim; kutlamaları, tarihleri akılda tutan benim. Birol (Güven) diziyle alakalı bir şey soracaksa beni arayıp soruyor arşive açıp bakmaktansa" dedi.

"OLMAZ DEMİYORUM"

Tekra bir araya gelmek gibi bir şey olmadığını söyleyen Altuğ, "Şu an için böyle bir şey yok ama neden olmasın? 'Olmaz' demiyorum ama, her şey oluyor. Biz şu anda bir korku filmi izliyor gibiyiz, kim derdi ki şu maskeleri suratımıza takıp iki senedir sokaklarda gezeceğiz?" ifadelerini kullandı.

47 yaşındaki güzel, "Setleri özlemediniz mi?" sorusuna "Özledim. Dizi setini özledim. Bir ara hiç özlemem gibi geliyordu ama özledim" diye yanıt verdi.

