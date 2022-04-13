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Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

13.04.2022 23:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çocuklar Duymasın dizisinde hayat verdiği Meltem rolü ile seyircilerin akıllarına kazınan ünlü oyuncu Pınar Altuğ bir YouTube programına konuk oldu. Sohbet havasında süren programda, Altuğ'un eşi hakkında verdiği detaylar dikkat çekti.

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un yaklaşık 14 yıllık eşi Yağmur Atacan'dan Su Atacan adında bir kız çocuğu bulunuyor. Bir YouTube programına katılan Pınar Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm" dedi.

PINAR ALTUĞ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Güzel bir kadın gördüğünde bakacağını söyleyen Pınar Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekti.

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama!

"ZATEN BAKILSIN DİYE AÇILIYOR"

Ayrıca Altuğ konuşmasına, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini de ekledi.

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama!

Ayrıca eşinin tüm elektronik cihazlarının şifresini bildiğini söyleyen Pınar Altuğ, şimdiye dek hiç kontrol etmediğini de sözlerine ekledi. Kocasının telefon şifresini hiçbir zaman istemediğini ve şifreyi kocasının kendisinin verdiğini kaydetti.

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama!

İkilinin 14 yıllık mutlu evliliği devam ediyor. Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile evlilik yıldönümünü, Instagram'dan, "Seninle bir ömür" yazısıyla kutladı.

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama!

Pınar Altuğ'dan flaş açıklama!

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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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