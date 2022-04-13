Pınar Altuğ'dan flaş açıklama! "Güzel bir kadın gördüğümde kocama..."

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un yaklaşık 14 yıllık eşi Yağmur Atacan'dan Su Atacan adında bir kız çocuğu bulunuyor. Bir YouTube programına katılan Pınar Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde kocama gösteririm" dedi.

PINAR ALTUĞ'DAN FLAŞ AÇIKLAMA!

Güzel bir kadın gördüğünde bakacağını söyleyen Pınar Altuğ, "Güzel bir kadın gördüğümde de güzel bir adam gördüğümde de hem kocama gösteririm hem kendim bakarım" açıklamasıyla dikkat çekti.

"ZATEN BAKILSIN DİYE AÇILIYOR"

Ayrıca Altuğ konuşmasına, "Bakılacak bir şeyse bakılır. Zaten bakılsın diye açılıyor" ifadelerini de ekledi.

Ayrıca eşinin tüm elektronik cihazlarının şifresini bildiğini söyleyen Pınar Altuğ, şimdiye dek hiç kontrol etmediğini de sözlerine ekledi. Kocasının telefon şifresini hiçbir zaman istemediğini ve şifreyi kocasının kendisinin verdiğini kaydetti.

İkilinin 14 yıllık mutlu evliliği devam ediyor. Pınar Altuğ, eşi Yağmur Atacan ile evlilik yıldönümünü, Instagram'dan, "Seninle bir ömür" yazısıyla kutladı.





