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Pınar Altuğ dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti! "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor"

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
18.02.2024 08:37 | Son Güncelleme:
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Hem özel hayatı hem de paylaşımlarıyla adından söz ettiren Pınar Altuğ şık tarzıyla hayranlarını mest etti. Şu sıralar tiyatroda yoğun tempoda çalışan Altuğ'ın dekolteli tarzına yorum yağdı.

Pınar Altuğ dekolteli elbisesiyle hayranlarını mest etti! "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor"

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirdi. Kendisine yapılan olumsuz yorumları hiçbir zaman affetmeyen Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i dekolteli tarzıyla beğeni topladı.

Yağmur Atacan ile mutlu bir evliliği olan Pınar Altuğ, eşi ile aralarındaki yaş farkını sağlıklı yaşam, temiz beslenme ve spor ile adeta tersine çeviriyor.

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Şu sıralar tiyatro sahnesinde boy gösteren Altuğ'un tarzına hayranları "Yıllar geçtikçe güzelleşiyor", "Elbiise çok güzel çok yakışmış" yorumlarında bulundu.

SIRRI: ARALIKLI ORUÇ

Altuğ, formda görüntüsünün sırrını "Aslında bunu dört yıldır aralıklı oruç tutmaya borçluyum. Her gün 16 saat aç duruyorum, tabii spor da var" sözleriyle açıklamıştı.


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Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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