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Pınar Altuğ eşini öperken paylaştı! Ramazan hatırlatmasına anlam veremedi!

04.04.2022 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ eşi Yağmur Atacan ve kızıyla birlikte hafta sonu karavandaydı. Arkadaşlarıyla ve ailesiyle geçirdiği güzel anları sosyal medyadan paylaşan oyuncu Altuğ'a Ramazan hatırlatması yapıldı. Ünlü oyuncu bu hatırlatmaya anlam veremedi.

Pınar Altuğ eşini öperken paylaştı! Ramazan hatırlatmasına anlam veremedi!

Çocuklar Duymasın dizisiyle hatırlanan uzun süredir oyuncu olarak ekranlarda olmayan Pınar Altuğ sosyal medyaya aktif kullanıyor. Hem yaptığı projeleri hem de özel hayatını paylaşan Pınar Altuğ kendisine gelen ilginç yorumları da hiçbir zaman pas geçmiyor.

Pınar Altuğ son olarak eşi ve arkadaşlarıyla karavan keyfi yaptı. Hafta sonu geçirdikleri keyifli anları paylaşan Altuğ'a yine ilginç yorumlar geldi.

Pınar Altuğ'a gelen yorumlardan biri "Ramazandayız hatırlatmak istedim" oldu. Oyuncu bu hatırlatmaya anlam veremeyince "Neden hatırlatma ihtiyacı duydunuz?" diyerek takipçisine çıkıştı.

Ekran Alıntısı

Bir diğer yorumda ise "Pınar Altuğ ve onun zengin sosyetik zengin arkadaşları" deniyordu. Altuğ bu yoruma da anlam veremedi ve "Sadece insanların ceplerindeki parayı düşünmek gerçekten enteresan" yanıtını verdi.

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Pınar Altuğ
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