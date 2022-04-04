Pınar Altuğ eşini öperken paylaştı! Ramazan hatırlatmasına anlam veremedi!

Çocuklar Duymasın dizisiyle hatırlanan uzun süredir oyuncu olarak ekranlarda olmayan Pınar Altuğ sosyal medyaya aktif kullanıyor. Hem yaptığı projeleri hem de özel hayatını paylaşan Pınar Altuğ kendisine gelen ilginç yorumları da hiçbir zaman pas geçmiyor.

Pınar Altuğ son olarak eşi ve arkadaşlarıyla karavan keyfi yaptı. Hafta sonu geçirdikleri keyifli anları paylaşan Altuğ'a yine ilginç yorumlar geldi.

Pınar Altuğ'a gelen yorumlardan biri "Ramazandayız hatırlatmak istedim" oldu. Oyuncu bu hatırlatmaya anlam veremeyince "Neden hatırlatma ihtiyacı duydunuz?" diyerek takipçisine çıkıştı.

Bir diğer yorumda ise "Pınar Altuğ ve onun zengin sosyetik zengin arkadaşları" deniyordu. Altuğ bu yoruma da anlam veremedi ve "Sadece insanların ceplerindeki parayı düşünmek gerçekten enteresan" yanıtını verdi.





