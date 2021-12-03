Pınar Altuğ "Güzeldin, gençtin ama bitti gitti" yorumuna kızdı

Zaman zaman sosyal medya üzerinden kendisine gelen eleştirilere yanıt veren Pınar Altuğ, yine bir takipçisinin mesajına sinirlendi.

Altuğ, yıllar öncesine ait fotoğrafını Instagram sayfasında paylaştı.

Bir takipçisi ise, "TBT'lerden vazgeç artık. Takıntılı oldun yaş aldıkça... Bugününü yaşa. Sen bugünün resimlerini sergile. Boşver geçmişi. Evet güzeldin, gençtin ama bitti gitti. Şu anda çok güzelsin. Bugünü yaşa. TBT ile yeni kuşak ilgilenmez. E biz de zaten biliyoruz, salla" yorumunu yaptı.

Pınar Altuğ ise takipçisine kayıtsız kalamadı. Ünlü oyuncu, "Şöyle yapalım: Ben canım ne isterse koyayım, siz bakmayın? Salla!" ifadeleriyle karşılık verdi.

KAŞINANI KAŞIRIM!"

Altuğ, Birol Güven ile geçtiğimiz günlerde 'Fatih Altaylı ile Bire Bir' programına konuk olmuş ve sosyal medyada kendisine gelen yorumlarla ilgili, "Kaşınanı kaşırım yapacak bir şey yok. Gelenin ne olduğuna bağlı. Hiç haksızlığa gelemem. Bazı şeyler insanın kanına dokunuyor. Sosyal medya bana göre ciddiye alınacak bir şey değil. Ben hala aslında anı yaşama peşindeyim." açıklamasını yapmıştı.



