Pınar Altuğ: Kırmızı bana çok yakışıyor

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; Ünlü oyuncu Pınar Altuğ, önceki akşam düzenlenen Gelin, Damat Dergisi'nin ödül töreninin sunuculuğunu yaptı. Basın mensuplarıyla sohbet eden Altuğ, "Kırmızı giymişsiniz, yakışmış." diyen muhabirlere, "Evet, kırmızı bana çok yakışıyor." sözleriyle yanıt verdi.

47 yaşındaki oyuncu, "İnsanlar ödül alınca mutlu oluyor, ben de böyle bir gecenin parçası olmaktan mutluluk duyuyorum." açıklamasını yaptı.

"ÇOK KALBİ ACITAN BİR ŞEY"

"Yazı yaşamak çok güzel ama zor bir yazdı, siz de biliyorsunuz." diyen Pınar Altuğ, "Mutasyonlardan sonra virüsten dolayı endişe yaşadık. Hem de yangınlar çok kötüydü. Bir de gözünüzün önünde olunca daha da etkileniyorsunuz. Uzaktan işin ciddiyetini anlayamayabilirsiniz. Yakından şahit olmak insanın çok kalbini acıtan bir şey. İşin kötüsü; insan gücüyle pek bir şey yapılamıyor. Herkes var gücüyle çalıştı ama öyle bir kova suyla sönecek gibi değildi. Bu yüzden büyüdü yangınlar, bir tarafımız sönük kaldı." ifadelerini kullandı.

Ayrıca yeni bir proje anlaşmasının olmadığını dile getiren oyuncu, "Şehre yeni geldim, bakacağız artık." dedi.

