Pınar Altuğ mini şortlu pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Fit hali ile genç kızlara taş çıkaran 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un mini şortlu pozu sosyal medyayı salladı. üst üste pozlarını paylaşan Altuğ'a ilk yorum Deniz Seki'den geldi.

Seki arkadaşının paylaşımına "Bu pozlar ne Pınarım" yorumunda bulundu.

Pınar Altuğ'un hayranları da pozlar karşısında tepkisiz kalmadı. Çoğu takipçi "Elleriniz dışında yaşlanmamışsınız" dedi. Altuğ bu yorumlara "Ellerim kendimi bildim bileli böyle" yanıtını verdi.

Çoğu takipçi ise ünlü oyuncuya "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumunda bulundu.



