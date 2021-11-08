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Pınar Altuğ mini şortlu pozunu paylaştı! Yorum yağdı

08.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Pınar Altuğ yaptığı paylaşımlarla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Altuğ son olarak süper mini şortuyla verdiği pozuyla fiziğini sergiledi.

Pınar Altuğ mini şortlu pozunu paylaştı! Yorum yağdı

Ekranların uzun soluklu dizisi Çocuklar Duymasın'ın Meltem'i olarak hafızalara kazınan başarılı oyuncu Pınar Altuğ özel hayatıyla her zaman dikkat çekiyor.

Pınar Altuğ'un yaptığı paylaşımla takipçileri tarafından büyük beğeni alıyor. Fit hali ile genç kızlara taş çıkaran 47 yaşındaki Pınar Altuğ'un mini şortlu pozu sosyal medyayı salladı. üst üste pozlarını paylaşan Altuğ'a ilk yorum Deniz Seki'den geldi.

Ekran Alıntısı

Seki arkadaşının paylaşımına "Bu pozlar ne Pınarım" yorumunda bulundu.

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Pınar Altuğ'un hayranları da pozlar karşısında tepkisiz kalmadı. Çoğu takipçi "Elleriniz dışında yaşlanmamışsınız" dedi. Altuğ bu yorumlara "Ellerim kendimi bildim bileli böyle" yanıtını verdi.

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Çoğu takipçi ise ünlü oyuncuya "Yıllara meydan okuyorsunuz" yorumunda bulundu.


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Aradığı aşkı buldu! Sevgilisi güzelliğiyle büyülüyor!Aradığı aşkı buldu! Sevgilisi güzelliğiyle büyülüyor!
Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ
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