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  4. Pınar Altuğ oynayamayacağı o rolü açıkladı! 'Benden çıkmaz' dedi!

Pınar Altuğ oynayamayacağı o rolü açıkladı! 'Benden çıkmaz' dedi!

Jale Uslu Jale Uslu İçerik Editörü
22.11.2024 17:41
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Özel hayatı ve paylaşımlarıyla sık sık gündeme gelen ünlü oyuncu Pınar Altuğ, kendisine yakışmayacağını düşündüğü o rolü açıkladı.

Pınar Altuğ oynayamayacağı o rolü açıkladı! 'Benden çıkmaz' dedi!

Çocuklar Duymasın'da Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yaptığı açıklamalar ve giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Eşi Yağmur Atacan'la aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık eleştiri alan Altuğ, bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

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Bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altuğ, dizi teklifleri ve ekrana dönüp dönmeyeceği hakkında konuştu.

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OYNAMAYACAĞI ROLÜ SÖYLEDİ!

Gelen teklifleri ve rolleri beğenmediğini söyleyen Altuğ, "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi. Ben de özledim." dedi. Altuğ, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna, "Olabilir tabii... Bu tipin müsade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden. " yanıtını verdi.

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Pınar Altuğ
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