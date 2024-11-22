Pınar Altuğ oynayamayacağı o rolü açıkladı! 'Benden çıkmaz' dedi!

Çocuklar Duymasın'da Meltem karakteriyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ, yaptığı açıklamalar ve giyim tarzıyla sık sık gündeme gelen bir isim. Eşi Yağmur Atacan'la aralarındaki yaş farkından dolayı sık sık eleştiri alan Altuğ, bir süredir ekranlarda görünmüyordu.

Bir etkinlikte muhabirlerin sorularını yanıtlayan Altuğ, dizi teklifleri ve ekrana dönüp dönmeyeceği hakkında konuştu.

OYNAMAYACAĞI ROLÜ SÖYLEDİ!

Gelen teklifleri ve rolleri beğenmediğini söyleyen Altuğ, "Zaman zaman bazı şeyler geliyor ama içinde olmaktan mutlu olacağım şey gelmedi. Ben de özledim." dedi. Altuğ, "Ters köşe bir rol olur mu?" sorusuna, "Olabilir tabii... Bu tipin müsade edeceği ters köşe olur. Kötü kadın olabilir. Köylü kadın çıkmaz benden. " yanıtını verdi.