Tamer Karadağlı'nın 'Lale devri bitti' sözleri tartışma yaratmıştı! Pınar Altuğ 'işin içini bilemem' diyerek sıyrılmak istedi ama sözünü de sakınmadı! 'Bu işin kuralı budur'

Bir dönemin reyting rekortmeni dizisi Çocuklar Duymasın ile hafızalara kazınan Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü olarak atanmıştı.

Tamer Karadağlı geçtiğimiz haftalarda; "Bazı oyuncularımız 15 sene boyunca oynamamış. Dışarıda dizi çekiyor, kendi özel tiyatrosu var, maaş alıyor ama çalışmıyor. Bunlar istifa ettiler. Lale Devri bitti. Sayıları çok fazla değildi. Çalışmak isteyen çok fazla oyuncu var. Çalışmayan oyuncunun teşviklerini ödemiyorum" ifadelerini kullanmıştı.

BU SÖZLER ONA DA SORULDU

Karadağlı'nın bu çıkışı uzun süre magazin manşetlerindeki yerini korudu ve ünlü isme tepkiler de gecikmemişti. Karadağlı'nın bu sözleri Çocuklar Duymasın'daki rol arkadaşı Pınar Altuğ'a da soruldu.

Altuğ önce 'İşin işini bilemem' diyerek konudan sıyrılmak istedi ancak sözünü de sakınmadı.

'İŞİN KURALI BU!'

Ünlü isim sözlerini ''Ben oralarda değilim ama ben hayatım boyunca çalışmadan para kazanmadım. Hep çok çalıştım. Çalışmaya da devam ediyorum. Çalışmayınca para vermiyor olmaları lazım. Sonuçta işin kuralı bu. Hepimiz emek harcıyoruz. Çalışmadan para kazanılmaz. Eğer böyle bir şey varsa bence yanlış bir yaklaşım değil. Hani üslubu şöyleydi niye böyle dedi... Konuşmasını dinlemedim bilmiyorum ama duydum. Bana göre çalışmayan hiç kimse bir şey hak etmez. Ben çalışmak dışında başka bir yol bilmiyorum o yüzden bir şey diyemeyeceğim'' diyerek noktaladı.