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Pınar Altuğ, saç rengini değiştirdi

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 13.01.2019 09:04 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncusu Pınar Altuğ, saç rengini değiştirdiğini sosyal medyadan duyurdu.

Pınar Altuğ, saç rengini değiştirdi

Çocuklar Duymasın'ın güzel oyuncusu Pınar Altuğ yeni yıla yeni saç rengiyle girdi.

Sarı saç rengiyle hafızalara kazınan Pınar Altuğ Atacan saçlarını bir süre önce koyu renge boyatıp, kısa kestirmişti.

Bir süre bu saç modelini kullanan Pınar Altuğ, yine değişikliğe gitti.

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Dün saç rengini açtıran başarılı oyuncu, koşturmaktan yeni saçlarını paylaşmayı unuttu.

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Bir fotoğrafını paylaşan Pınar Altuğ Atacan, "Dün koşturmaktan paylaşamamıştım, yeni sene yeni saç rengi" notunu düştü.

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ Atacan, 45. Altın Kelebek Ödülleri töreninde 'En İyi Komedi Dizisi Kadın Oyuncusu' ödülünü almıştı.

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Pınar Altuğ Pınar Altuğ saç

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