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Pınar Altuğ'u yine kızdırdılar! 'Kocanla kızının yanında...'

zeynep.ok zeynep.ok
ÜNLÜLER  | 06.05.2019 11:28 | Son Güncelleme

Daha öncede sık sık takipçilerinden gelen olumsuz yorumlara verdiği yanıtlarla gündeme gelen Pınar Altuğ'un takipçileriyle başı dertte... Altuğ yine gelen olumsuz yorumlara tepkisiz kalmadı.

Pınar Altuğ'u yine kızdırdılar! 'Kocanla kızının yanında...'

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden kendisine gelen eleştirilere yanıt verdi.

Altuğ, arkadaşı ve kızıyla yer aldığı bir kareyi Instagram hesabı üzerinden, "Erken anneler günü kutlaması yaptık bugün, ne keyifli bir sabahtı" notuyla paylaştı.

Ünlü oyuncu paylaşımına gelen, "Dövmeler hiç estetik değil yakışmıyor bence" yorumuna, "Sormadım ki" yanıtını verirken kendisine başka bir eleştiri daha geldi.

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Altuğ'un fotoğrafına başka bir takipçisi de, "Kocanla kızının yanında anneanne gibi çıkmışsın. Acilen gençleşmen lazım. Seda'nın gittiği yerlere git. Bir şeyler yap Pınar. Yaptırdığın uygulamalar sana olmamış" yorumunda bulundu.

Ünlü oyuncu takipçisine, "Haklısınız görüntü o kadar önemli ki, Hay Allah ben nasıl atladım bu konuyu. Dışarıdan iyi görününce bitiyor halbuki iş tüh" yanıtını verdi.


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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Çok efendi bir hanım eşi ile geçimi mükemmel paparazzilere dedikodu mama sı yok ne isterler bu aileden kocası ile geçimi iyi mi ? size halt yemek düşer
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