Apple “Eve hoş geldiniz” dedi! İşte tanıtılan tüm ürünler ve Türkiye fiyatları

Tanıtılan ürünler arasında uzun zamandır beklenen HomeView de vardı. Bu cihaz, Apple'ın ilk akıllı ev kontrol merkezi olma özelliğini taşıyor. Ayrıca Apple TV 4K ve HomePod mini'nin yenilenmiş sürümleri de tanıtıldı. Ancak yenilikler bunlarla sınırlı kalmadı. Apple, akıllı ev ürünlerinden oluşan bir ekosistemi de duyurdu.

İsterseniz Apple'ın Welcome Home etkinliğinde duyurduğu tüm yeniliklere yakından bakalım.

HOMEVIEW AKILLI EV KONTROL MERKEZİ

Apple'ın, akıllı ev cihazlarını yönetmeye yarayan iPad benzeri bir ekran üzerinde çalıştığına ilişkin söylentileri yıllardır duyuyoruz. Bu ürün, şirketin Amazon Echo Show ve Google Nest Hub'a yanıtı olarak tanımlanıyordu. Gelen haberlerde cihazın HomePad olarak adlandırılacağı öne sürülüyordu. Ancak Apple, HomePod ile karışıklığa yol açabilecek bu isimden uzak durmayı tercih etti. Bunun yerine cihaza HomeView adını verdi.

HomeView, eğilebilen 7 inç kare biçimli bir Liquid Retina dokunmatik ekrana sahip. Bu ekran, hoparlör içeren bir tabana bağlı. Söz konusu dokunmatik ekran, yakında piyasaya sürüleceği söylenen dokunmatik ekranlı MacBook'un da habercisi olabilir.

Cihazın iki farklı modeli bulunuyor. Bunlardan biri masa veya tezgâh üzerine yerleştirilebilirken diğeri duvara monte edilebiliyor.

Ekranın kendisinde iki adet tam aralıklı hoparlör sürücüsü bulunuyor. Bunlar, masaüstü modelin tabanında yer alan aşağıya doğru ses veren bir bas hoparlörü ve titreşimleri dengeleyen iki pasif radyatörle destekleniyor.

Duvara monte edilen modelde ise taban bulunmuyor. Ancak Apple, bu modelin ses sisteminin duvara monte edilerek kullanılacak şekilde ayarlandığını belirtiyor.

Ekranın maksimum parlaklığı 500 nit seviyesine ulaşırken 0,3 nit seviyesine kadar düşürülebiliyor.



HomeView, Apple Intelligence tarafından destekleniyor ve Siri AI ile birlikte geliyor. Daha önce yayımlanan haberlerde, Apple'ın yapay zekâ destekli Siri'nin gecikmesi nedeniyle HomeView'ın geliştirilmesini beklemeye aldığı öne sürülmüştü.

HomeView üzerinden Siri ile bir konuşma başlatıp bu konuşmayı başka bir Apple cihazında sürdürebiliyorsunuz. Ayrıca müzik ve yemek tarifleri gibi içerikleri iPhone'unuzdan HomeView'a aktarabiliyorsunuz.

HomeView, kendisiyle etkileşime giren kişinin yüzünü tanıyabiliyor. Altı kişiye kadar yüz tanıma desteği sunan cihaz, ortak kullanılan ev ekranından ilgili kişiye özel bir arayüze otomatik olarak geçiş yapabiliyor.

Böylece kullanıcılar, iPhone veya iPad'lerindeki kişisel verilerden yararlanılarak kendi bildirimlerine ve takvimlerine erişebiliyor.

HomeView'da Apple Watch'takilere benzeyen, kişiselleştirilebilir saat kadranları da kullanılabiliyor. Bu kadranlarda dört adet özelleştirilebilir araç takımı bulunabiliyor. Hava durumu bilgileri, favori fotoğraflar ve Snoopy animasyonları gibi içerikler görüntülenebiliyor.

HomeView, 12 MP ön kamerası sayesinde FaceTime görüşmelerini de destekliyor. Eğlence seçenekleri arasında müzik, podcast ve video akışı bulunuyor. Apple ayrıca kullanıcıların yemek yaparken tarifleri cihaz üzerinden takip edebileceğini söylüyor.

Apple, HomeView'ı kullanıcı bilgilerinin güvenliğini sağlayacak ve kişisel verileri birbirinden ayrı tutacak şekilde tasarladığını belirtiyor. Şirket, kullanıcıların verilerini takip etmediğini veya üçüncü taraflara satmadığını özellikle vurguluyor.

HomeView, iPhone 16, iPhone 16 Pro, iPhone 16e ve MacBook Neo'da da kullanıldığı belirtilen A18 çipinden güç alıyor.

Hem masaüstü hem de duvara monte edilebilen modellerin fiyatı 299 dolar olarak açıklandı.

Masaüstü model dört farklı renk seçeneğiyle sunuluyor: Gümüş, yıldız ışığı, pembe ve uzay grisi. Duvara monte edilen model ise uzay grisi ve gümüş renk seçenekleriyle geliyor.

HomeView ilk etapta ABD, Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'ta İngilizce dil desteğiyle kullanılabilecek.

APPLE TV 4K (2026)

Yenilenen Apple TV 4K, şirketin iPhone 17 ve iPhone 17e modellerinde de kullandığı A19 çipinden güç alıyor.

Siri AI, iPhone'unuzdaki kişisel bağlamdan yararlanabildiği için sesli asistana "Kız kardeşimin bana mesaj attığı diziyi aç" gibi bir komut verebiliyorsunuz. Apple TV 4K da söz konusu içeriği açabiliyor.

Asistan, aramalarınızı daha iyi hâle getirmek için önerilerde bulunabiliyor ve sorularınıza verdiği yanıtları televizyon ekranında gösterebiliyor. Elbette Apple TV 4K üzerinden akıllı ev cihazlarını da kontrol edebiliyorsunuz.

Cihazda, Siri AI ile eller serbest şekilde konuşmanıza imkân tanıyan uzak alan mikrofonları bulunuyor.



Apple TV 4K, çevresel ses sistemi oluşturmak için dört adede kadar HomePod mini 2 hoparlörle eşleştirilebiliyor. Üstelik hoparlörleri manuel olarak ayarlamanıza gerek kalmıyor. Sistem, hoparlörleri bulunduğunuz ortama göre otomatik olarak kalibre ediyor.

Yenilenen Siri Remote kumandasını kaybederseniz veya aile üyelerinden biri nereye koyduğunu unutursa sesli komut vererek kumandanın ses çıkarmasını sağlayabiliyorsunuz. Böylece kumandanın yerini bulmak kolaylaşıyor.



Kumanda ayrıca Hassas Bulma özelliğiyle birlikte Bul uygulamasını da destekliyor.

Yeni Apple TV 4K'nın ön siparişleri başladı. Cihazın fiyatı 22.499,00 TL olarak açıklandı.

Yeni Apple TV 4K, 13 Kasım'da satışa sunulacak.

Apple, Siri AI'ın Apple TV 4K'nın önceki iki sürümünde, yani 2021 ve 2022'de piyasaya sürülen modellerinde de beta olarak kullanılabildiğini belirtiyor.

ABD, Avustralya, Kanada, Hindistan, Yeni Zelanda, Singapur, Güney Afrika ve Birleşik Krallık'taki kullanıcılar, Apple TV cihazlarında sesli asistanı İngilizce olarak kullanabiliyor.

Dördüncü nesil Siri Remote ayrıca satın alınabilecek. Kumanda hem Apple TV HD hem de Apple TV 4K ile uyumlu.

HOMEPOD MINI 2

Apple, HomePod mini 2'de A serisi bir çip kullanmak yerine S10 çipini tercih etti.

Bu işlemci, Apple Watch Series 10, Series 11, SE 3 ve Watch Ultra 3 modellerinde de kullanılıyor. S10 sayesinde HomePod mini 2'de Siri AI kullanılabiliyor.

Apple'a göre Siri AI, aklınıza gelen soruları yanıtlamanın yanı sıra aile takvimine etkinlik eklemek gibi günlük işlerinizi gerçekleştirmenize de yardımcı olabiliyor.

Ancak Apple, sesli asistanın en yeni sürümünün HomePod mini 2'de hemen kullanılamayacağını belirtiyor. Şirket, Siri AI desteğinin cihaza "gelecekte yayımlanacak bir yazılım güncellemesiyle" ekleneceğini söylüyor.

Hoparlör, iMac ile uyumlu yeni pembe, mavi ve yeşil renk seçeneklerinin yanı sıra beyaz ve gece yarısı renklerinde de satışa sunuluyor.

HomePod mini 2'nin üst kısmındaki ışıklar, o anda çalmakta olan şarkının albüm kapağındaki renklere uyum sağlayabiliyor ve müziğin ritmine göre yanıp sönebiliyor.

Apple, bu özelliği Sound Glow olarak adlandırıyor.

Ayrıca HomePod mini 2'yi iMac'inizin varsayılan hoparlörü olarak kullanabiliyorsunuz. İki adet HomePod mini 2 kullanarak gerçek bir stereo ses deneyimi de elde edebiliyorsunuz.

HomePod mini 2'nin fiyatı 9.999 TL olarak açıklandı.

Yeni Apple TV'de olduğu gibi HomePod mini 2'nin de ön siparişleri başladı. Orijinal HomePod mini'nin hâlihazırda satışta olduğu bölgelerdeki kullanıcılar, 30 Ekim'den itibaren yeni hoparlörü evlerinde kullanmaya başlayabilecek.

APPLE HOME COLLECTION

Apple, on yılı aşkın süredir HomeKit altyapısı aracılığıyla akıllı ev cihazlarından oluşan bir ekosistemi destekliyor. Şirket şimdi bu ekosistemi daha da genişletiyor.

Apple, Apple Home Collection adı altında sunulacak cihazlar için LG ve Schneider ile birlikte çalışıyor.

Bu girişim, Apple'ın kendi markasını akıllı ev cihazlarında daha belirgin bir şekilde öne çıkarma hedefini yansıtıyor.



Ürün yelpazesinde iç ve dış mekân kameraları, görüntülü kapı zili, akıllı kapı kilidi, termostatlar ve sıcaklık sensörleri bulunuyor.

Ürünlerin bir kısmı aralık ayında satışa sunulacak. Diğerleri ise gelecek yılın başlarından itibaren piyasaya çıkmaya başlayacak.

Bu cihazların tamamı, iPhone'daki Ev uygulaması üzerinden tek dokunuşla kurulabiliyor ve yönetilebiliyor.

Elbette cihazları Siri ve HomeView gibi ürünler aracılığıyla da kontrol edebiliyorsunuz.

Akıllı ev cihazlarınız için çeşitli senaryolar da oluşturabiliyorsunuz. Örneğin bir senaryo, termostatın sıcaklığını değiştirebiliyor, siz giyinirken iç mekân kamerasını aşağı doğru çevirebiliyor ve müzik çalmaya başlayabiliyor.

Ürünlerin tamamı Thread bağlantı teknolojisini destekliyor. Böylece Wi-Fi ağınız devre dışı kalsa bile cihazların birbirine bağlı kalabilmesi bekleniyor.

Ayrıca yönlendiricinizi değiştirdiğinizde veya yeni bir eve taşındığınızda cihazlar, yeni Wi-Fi ağınıza otomatik olarak bağlanabiliyor.

Veriler şifreleniyor. Bu da Apple, LG ve Schneider'in söz konusu verilere erişemeyeceği anlamına geliyor.

Apple, NFC üzerinden eşleştirme özelliğini kullanabilmek için iOS'in en güncel sürümünün yüklü olması gerektiğini belirtiyor.

Şirket ayrıca bazı özelliklerin HomeView, Apple TV veya HomePod gibi bir kontrol merkezi gerektirdiğini ifade ediyor.

LG'nin kameraları 2,5K çözünürlüğe kadar video kaydı yapabiliyor. Ayrıca insanları, tanıdık yüzleri, evcil hayvanları, araçları ve paketleri algılayabiliyor.

Videolar iCloud kullanılarak saklandığından ayrı bir abonelik gerekmiyor. Olaylara ait video kayıtları 10 güne kadar saklanabiliyor.

Belirli iCloud+ aboneliklerinde Apple Intelligence, videoların açıklamalarını oluşturabiliyor ve kullanıcıların doğal dil kullanarak video kayıtları arasında arama yapmasına imkân tanıyor.

Kameralarda dahili depolama alanı da bulunuyor.

250 dolar fiyatla sunulan kablolu Video Doorbell modelinde iki kamera ve yerleşik bir aydınlatma ışığı bulunuyor.

Kullanıcılar, 2,5K çözünürlük sunan üst kamerayla Full HD çözünürlüklü alt kamera arasında geçiş yapabiliyor.

Kapı zilinin sesi HomeView, HomePod ve HomePod mini üzerinden çalınabiliyor.

LG'nin 400 dolarlık Floodlight Cam modeli, hareket algılandığında devreye giren iki adet uyarlanabilir projektöre ve düşük ışıkta renkli gece görüşü özelliğine sahip.

300 dolarlık Outdoor Cam modeli de düşük ışıkta renkli gece görüşünü destekliyor.

200 dolarlık Indoor Cam ise kameraya uzaktan erişildiğinde otomatik olarak yukarı ve aşağı hareket edebiliyor. Eve biri geldiğinde de yeniden aşağı doğru dönebiliyor.

Kameranın açısını Ev uygulaması üzerinden istediğiniz gibi değiştirebiliyorsunuz.

350 dolarlık Smart Deadbolt Lock adlı akıllı kapı kilidi, iPhone veya Apple Watch'unuzdaki Ultra Geniş Bant (UWB) çipiyle bağlantı kurabiliyor.

Böylece kapıya yaklaştığınızda kilit otomatik olarak açılabiliyor.

Dilerseniz iPhone veya Apple Watch'unuzu kilide dokundurarak, PIN kodu girerek ya da fiziksel bir anahtar kullanarak da kapıyı açabiliyorsunuz.

Kapı kilidini Ev uygulaması üzerinden açmak da mümkün.

Hem görüntülü kapı ziliniz hem de akıllı kilidiniz varsa zilinizi çalan ziyaretçiyle konuşabiliyor ve isterseniz kapıyı uzaktan açabiliyorsunuz.

Wi-Fi ağınız devre dışı kalsa bile kilit, Matter ve Aliro uyumluluğu sayesinde yerel olarak çalışmaya devam edebiliyor.

LG ve Schneider, her biri 200 dolar fiyatla satılacak akıllı termostatlar da sunacak.

Bu termostatlar, evde birinin bulunup bulunmadığına, uykuya hazırlanıp hazırlanmadığına veya evden ayrılmış olmasına göre sıcaklığı otomatik olarak ayarlayabiliyor.

Termostatlar, LG ve Schneider'in sıcaklık ve nem ölçen sensörlerinden yararlanabiliyor. Bu sensörlerin her birinin fiyatı 40 dolar olarak açıklandı.

Ayrıca HomeView, HomePod ve HomePod mini'nin dahili sensörlerinden de yararlanabiliyorlar.

Apple'a göre bu termostatlar ve bağımsız sensörler Matter standardıyla uyumlu ve çeşitli ısıtma, havalandırma ve klima (HVAC) sistemleriyle birlikte çalışabiliyor.

Kaynak: Engadget