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Pınar Altuğ'un bitmeyen takipçi sorunu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.02.2019 10:36 | Son Güncelleme

Sosyal medyayı çok aktif kullanan ünlülerden biri Pınar Altuğ... Üstelik en çok da yorum alanlardan... Altuğ gelen tatsız yorumlara da yanıt vermesiyle sık sık gündeme geliyor.

Pınar Altuğ'un bitmeyen takipçi sorunu...

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Instagram'da eşi Yağmur Atacan ile bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ fotoğrafa "seni çok seviyorum" yazdı.

Bunun üzerine Altuğ'a binlerce yorum geldi. Bu yorumların bazıları ise olumsuzdu. Aralarındaki yaş farkıyla sık sık eleştirilen çift bu konuyu kafalarına hiç takmasa da gelen bazı yorumlara yanıt vermekten de geri kalmıyor.

Altuğ bir takipçisinin "eşiniz cevap yazmamış" deyince verdiğ iyanıt yine olay oldu. Altuğ o takipçisine "O beni sevmiyor. Ben yaranmak için yapıyorum" yanıtını verdi.

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Başka bir takipçisi ise yaşıyla ilgili yaptığı yorumla Altuğ'un tadını kaçırdı. Ama Altuğ ona da yanıt vermekte gecikmedi.

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