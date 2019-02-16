Pınar Altuğ'un bitmeyen takipçi sorunu...

Çocuklar Duymasın dizisinin başrol oyuncularından Pınar Altuğ Instagram'da eşi Yağmur Atacan ile bir fotoğrafını paylaştı. Altuğ fotoğrafa "seni çok seviyorum" yazdı.

Bunun üzerine Altuğ'a binlerce yorum geldi. Bu yorumların bazıları ise olumsuzdu. Aralarındaki yaş farkıyla sık sık eleştirilen çift bu konuyu kafalarına hiç takmasa da gelen bazı yorumlara yanıt vermekten de geri kalmıyor.

Altuğ bir takipçisinin "eşiniz cevap yazmamış" deyince verdiğ iyanıt yine olay oldu. Altuğ o takipçisine "O beni sevmiyor. Ben yaranmak için yapıyorum" yanıtını verdi.

Başka bir takipçisi ise yaşıyla ilgili yaptığı yorumla Altuğ'un tadını kaçırdı. Ama Altuğ ona da yanıt vermekte gecikmedi.

