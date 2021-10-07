Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Güzelliğini annesinden almış!

47 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, şimdilerde 12 yaşında... Atacan çifti, kızları Su ile paylaştıkları pozlarla büyük beğeni topluyor. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su'yun son hali:

Pınar Altuğ, ilk evliliğini 2000 yılında Umut Elçioğlu ile yapmış, ancak bu evlilik, 2003 yılında ihanet iddiaları nedeniyle noktalanmıştı.

Pınar Altuğ'un Umut Elçioğlu'nu aldatıldığı öne sürülürken, çift, ani bir şekilde boşanarak sevenlerini şaşırtmıştı.

Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi. Çiftin 2009 yılında 'Su' adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, İlk Aşkım dizisinin setinde tanışmışlardı.

DUDAKLARINA YAPIŞTI

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'u soyunma odasına girerek dudaklarından öpünce, aralarındaki aşk filizlendi. Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'ın kendisini öptüğü anı ''Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce salaklaştım'' sözleriyle anlatmıştı.

Aralarında 9 yaş farkı bulunan çiftin ilişkisi bir dönem çok fazla eleştiriye maruz kalmış olsa da, Altuğ ve Atacan, şimdilerde evliliklerinin 13. yılını kutluyorlar.



