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Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Güzelliğini annesinden almış!

07.10.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pınar Altuğ'un, meslektaşı Yağmur Atacan ile evliliğinden olan kızı Su, büyüdü. Pınar Altuğ, güzeller güzeli kızı Su ile sevgi dolu pozlarını Instagram hesabından takipçileriyle paylaşıyor.

Pınar Altuğ'un kızı Su büyüdü! Güzelliğini annesinden almış!

47 yaşındaki ünlü oyuncu Pınar Altuğ ve meslektaşı Yağmur Atacan çiftinin kızları Su, şimdilerde 12 yaşında... Atacan çifti, kızları Su ile paylaştıkları pozlarla büyük beğeni topluyor. İşte Pınar Altuğ'un kızı Su'yun son hali:

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!

Pınar Altuğ, ilk evliliğini 2000 yılında Umut Elçioğlu ile yapmış, ancak bu evlilik, 2003 yılında ihanet iddiaları nedeniyle noktalanmıştı.

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!

Pınar Altuğ'un Umut Elçioğlu'nu aldatıldığı öne sürülürken, çift, ani bir şekilde boşanarak sevenlerini şaşırtmıştı.

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!

Pınar Altuğ, 2008 yılında meslektaşı Yağmur Atacan ile dünyaevine girdi. Çiftin 2009 yılında 'Su' adını verdikleri kızları dünyaya geldi.

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!

Pınar Altuğ ve Yağmur Atacan, İlk Aşkım dizisinin setinde tanışmışlardı.

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!

DUDAKLARINA YAPIŞTI

Yağmur Atacan, Pınar Altuğ'u soyunma odasına girerek dudaklarından öpünce, aralarındaki aşk filizlendi. Pınar Altuğ, Yağmur Atacan'ın kendisini öptüğü anı ''Merhaba diye gelip, çatanak diye öpünce salaklaştım'' sözleriyle anlatmıştı.

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!

Aralarında 9 yaş farkı bulunan çiftin ilişkisi bir dönem çok fazla eleştiriye maruz kalmış olsa da, Altuğ ve Atacan, şimdilerde evliliklerinin 13. yılını kutluyorlar.

Pınar Altuğ'un kızı Su annesinin boyuna geldi!


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Anahtar Kelimeler:
Pınar Altuğ Yağmur Atacan
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