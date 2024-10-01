Pınar Altuğ'un tulumunu gören Yeliz Yeşilmen dayanamadı! Tepki yağdı

Pınar Altuğ 50. yaşını tiyatro sahnesinde kutladı. Başarılı oyuncu Altuğ 50. yaş pozlarını şu notlar paylaştı:

"Cumartesi akşamı hayatımın en özel anlarından birini yaşadım. Sahnede olmaktan benim kadar mutlu olan biri için doğum gününü tüm salonla beraber kutlayabilmek rüya gibiydi, herkese nasip olmaz. 450 kişi bana “iyi ki doğdun”dedi, herkese teker teker teşekkür ederim."

Pınar Altuğ'un sahne kostümüyle verdiği pozlar gündeme geldi. Bazı takipçiler tulumun ön kısmına dair yorumlarda bulundu.

TULUMU DİKKAT ÇEKTİ

Yeliz Yeşilmen de "Peki o kıyafet nedir ya" deyince fanlardan tepki aldı. Yeliz Yeşilmen'in bu yorumuna pek çok yanıt geldi.

Bazı sosyal medya kullanıcıları "Senin kıyafetlerinden daha derli toplu ve düzgün sanki", "Sen kendi resimlerini görmüyorsun galiba", "Ya sana ne" tepkilerini gösterdi.