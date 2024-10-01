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Çok satan filtre kahvelerde bugüne özel avantajlı fiyatlar

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
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Jacobs, Nescafe, Starbucks gibi dünyaca ünlü markaların en sevilen filtre kahveleri, Dünya Kahve Günü'ne özel indirimlerle siz kahve severleri bekliyor. Kalitesi ve lezzetiyle vazgeçemediğiniz kahveleri şimdi daha uygun fiyatlarla satın alabilirsiniz. Bizden söylemesi, bu fırsat kaçmaz!

Çok satan filtre kahvelerde bugüne özel avantajlı fiyatlar

Sabah güne zinde başlamanın ya da günün yorgunluğunu atmanın en keyifli yolu, bir fincan lezzetli filtre kahveden geçiyor. Siz de kahvesiz yapamayanlardansanız, kahvenin en sağlıklı hali olan filtre kahve ile sabahları güne enerji dolu bir başlangıç yapabilir ya da gün içinde küçük bir mola vermek istediğiniz her an sıcacık bir yudumla kendinizi ödüllendirebilirsiniz. Üstelik şimdi en sevdiğiniz kahveyi en uygun fiyata almak için en doğru zaman! Sizin için en çok satan 6 filtre kahveyi bir araya getirdik. Hazır indirimde varken bu fırsatı kaçırmayın. İşte detaylar...

1. Julius Meinl President Çekirdek Kahve, Orta Kavrulmuş, Classic Aromalı, 500 g

Adsız tasarım - 2024-10-01T092610.921

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Şu zamana kadar makinemden içtiğim en lezzetli kahve. İçimi ne sert ne yumuşak ve aroması harika."

  • "Kahvenin tadı ve aroması güzel. Biraz asiditesi yüksek gibi ama acı değil. Lezzetli kahve."
Ürünü İncele

2. Starbucks Single-Origin Colombia Öğütülmüş Kahve 200 g

Adsız tasarım - 2024-10-01T092701.985

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Kahve sert bir kahve değil. İstediğiniz kıvamı yakalamak başta biraz zor oluyor. Ölçü kaplarınız varsa daha kolay olacaktır."

  • "Tadı güzel özellikle sert kahve sevmeyenler için."
Ürünü İncele

3. Jacobs Selection Filtre Kahve 250 Gr

Adsız tasarım - 2024-10-01T092947.832

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Marketlerden aldığım Jacops ürünleri her nedense Amazon daki Jacops tadını vermiyor. Bu ürün cidden kaliteli ve umarım sürekli kampanya yaparlar ben de buradan almaya devam ederim."

  • "Tadı ve ve kokusu güzel."
Ürünü İncele

4. Julius Meinl Jubilaum Öğütülmüş Filtre Kahve - 250 g

Adsız tasarım - 2024-10-01T093107.708

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Aroması ve lezzeti güzel. İçimi kolay bir kahve."

  • "Herkese hitap ediyor. Beğenmeyen çıkmadı."
Ürünü İncele

5. Nescafé Gold Filtre Kahve, 250 g

Adsız tasarım - 2024-10-01T093303.935

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Yumuşak bir içimi var sert değil, güzel bir tadı var. Ağızda bıraktığı ve lezzetli. Bardak başına bir yemek kaşığı gibi bir demleme oranı ile diğer çok kavrulan kahvelerin aksine midemi hiç rahatsız etmiyor."

  • "Aroması bana biraz yoğun geldi."
Ürünü İncele

6. Jacobs Barista Strong Öğütülmüş Kahve 225 gr

Adsız tasarım - 2024-10-01T093425.849

Kullanıcılar ne diyor?

  • Filtre kahve makinesi için ideal bence. Tadı tam kıvamında oluyor."

  • "French presste kullanmama rağmen tadı gayet güzel içimi lezzetli ve keyifli. Ama mediumunu tercih edebilirsiniz. Bu çok da sert değil aslında ama malum sert herkes sevmez. Sert alıp az kahve koysanız da lezzetten feragat etmiş olursunuz. Medium iyidir."
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Bu içerik 1 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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kahve filtre kahve
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