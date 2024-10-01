Fiyatı 3 bin 199 TL'ye düştü! Samsonite laptop sırt çantasında 900 TL indirim

Bilgisayarınızı ve özel eşyalarınızı en güvenli şekilde yanınızda taşımanızı sağlayacak, kaliteli bir sırt çantası arıyorsanız doğru yerdesiniz. Bir kez alıp ömür boyu kullanacağınız harika bir çanta ile sizi tanıştırmaya geldik: Samsonite KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası! Harika diyoruz çünkü, kullanıcıların tamamı bu konuda hemfikir! Samsonite kalitesiyle tanışanlar bir daha ondan vazgeçemiyor. Siz de ihtiyacınız olan ürünlerde işlevselliğe ve kaliteye her şeyden çok önem veriyorsanız bugüne özel 900 TL indirimle satışta olan bu çantayı kaçırmamalısınız.

İşlevselliği ve kalitesiyle dikkat çeken yüksek fiyatlı ürünler indirime girdiğinde, ihtiyacınız da varsa alınması gereken fırsatlardan biri haline gelir. İşte Samsonite'ın sevilen notebook sırt çantası da bu fırsat ürünlerinden biri.

Samsonite KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası

Modern ve unisex tasarımıyla öne çıkan Samsonite KH8-41-003 17.3 STACKD BIZ Notebook Sırt Çantası, çekçekli çantalara entegre imkanı sağlayan akıllı kılıfıyla kullanım kolaylığı sunuyor. Easy Pass özelliği sayesinde akıllı cihazlarınızın kablolarının çanta bölmelerinden geçmesine imkan tanıyor, bu sayede akıllı cihazlarınızı çantadan çıkarmadan şarj edebiliyorsunuz. 17,3 inç notebooklar için ideal olan bu çanta, suya dayanıklı dizüstü bilgisayar ve tablet bölmesine sahip, yanı sıra pek çok iç gözüyle tüm kişisel eşyalarınızı güvenle yanınızda taşımanızı sağlıyor.

Kullanıcılar ne diyor?

"Alman harikası, bir çok bölmesi var. 15,6 bile oluyor. Çok iyi düşünülmüş. Çok kaliteli malzeme."

"Aşırı kaliteli bir çanta. Kıyafet uyumuma göre değiştirmelik kullanırım diye düşünerek almıştım ama o kadar iyi ki diğer çantaları bir kenara koydum ve sürekli bu çantayı kullanıyorum. Laptop için son derece korumalı. Çok pis gelmişti, temizleyene kadar canım çıktı ama bir günde teslim edildiği için puan kırmayacağım."

"Samsonite çantaları çok uzun yıllar kullanılabilecek kalitede. Bu bilgisayar çantası da görece küçük görünümüne rağmen içi çok geniş ve kullanışlı. Rengi çok sevimli alttaki deri detayı da çok şık."

Bu içerik 1 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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