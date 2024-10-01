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Outdoor yürüyüş ayakkabısı arayanlar Salomon'daki fırsata bakmadan geçmeyin

Seray Yalçın Seray Yalçın Mynet Vitrin / Yönetici Editör
01.10.2024 12:06
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En zorlu koşullarda en güvenli adımları atmanızı sağlayacak, yorgunluk nedir hissettirmeyecek, rahat ve konforlu bir ayakkabı arıyorsanız tam da olmanız gereken yerdesiniz. Kışın favoriniz olacak, en iyi kış yatırımı Salomon X ULTRA 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı günün fırsat ürünü oldu. Sizin için inceledik! İşte detaylar...

Outdoor yürüyüş ayakkabısı arayanlar Salomon'daki fırsata bakmadan geçmeyin

Doğa her daim keşfedilmeyi bekleyen bir haritadır ve doğa yürüyüşlerinde en büyük yardımcınız doğru ayakkabıdır. Beton gibi sağlam yapısıyla doğanın zorlu koşullarına meydan okuyan kaliteli bir outdoor yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız tercihleriniz arasına Salomon X ULTRA 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı'nı mutlaka koymalısınız. Su geçirmez özelliği sayesinde yağmurlu günlerde bile ayaklarınızı kuru tutarken üstün taban tutuşu ile zorlu arazilerde bile adımınızı sağlam basmanızı sağlayan bu ayakkabı bugüne özel indirimde, detaylar da aşağıda!

Salomon X ULTRA 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı

Adsız tasarım - 2024-10-01T115353.291

Yüksek performanslı ve dayanıklı bir yürüyüş ayakkabısı arıyorsanız Salomon X ULTRA 4 GTX Yürüyüş Ayakkabısı tam size göre! Bu ayakkabı, hem doğa yürüyüşleri hem de trekking aktiviteleri için tasarlandı. Gore-Tex membranı sayesinde su geçirmezlik ve nefes alabilirlik özellikleri sunuyor. Ayrıca Contagrip tabanı sayesinde zeminde tutuş sağlar ve kaymayı önlüyor. Hafif yapısıyla rahat bir kullanım ve yürüyüş deneyimi sağlayan ayakkabının sağlam yapısı, ayak bileğini destekleyerek yürüyüş sırasında daha fazla stabilite ve güvenlik vadediyor. TPU burun koruması ise ayakkabının ön kısmını darbelere karşı koruyor. Bu ayakkabı, outdoor aktiviteleri yaparken konfor ve performans arayanlar için ideal bir seçenek.

Kullanıcılar ne diyor?

  • "Salomon kalitesi. X ultra 4 önceki modellerden daha da iyi. Fiyat olarak biraz yüksek ama hakkını veriyor. Kargo 36 saatte elime ulaştı. Teşekkür ediyorum."

  • "Ürün gerçekten harika, kesinlikle alınabilecek en iyi ayakkabılardan biri. Giyip deneyimle fırsatım olmadı ayağıma büyük geldiği için maalesef iade ettim."
Ürünü İncele

Bu içerik 1 Ekim 2024 tarihinde yayınlanmıştır. İçerik yayınlandıktan sonra listelenen ürünlerin indirim oranlarında ve fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

Umarız önerdiğimiz ürünleri beğenirsiniz. Bu içerikten alışveriş yapmaya karar verirseniz, Mynet bağlantılardan gelir/komisyon elde edebilir. Satın alım sonrasında satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Mynet sorumlu değildir.

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