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Evcil hayvanınız güvende ve yanınızda olsun! Kedi ve köpek taşıma çantaları indirimde

Tuğçe Gülçiçek Tuğçe Gülçiçek Mynet Vitrin / Uzman Editör
01.10.2024 11:07
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Evcil dostunuzla maceralara çıkmaya hazır mısınız? Evcil dostunuzu her yere yanınızda götürün! Minik dostunuzun konforu sizin için önemliyse doğru adrestesiniz. İşte bu noktada devreye giren kedi ve köpek çantaları hem şıklığı hem de işlevselliği bir araya getiriyor. Yüksek kaliteli malzemeler ve ergonomik tasarımıyla öne çıkan bugüne özel indirimde olan ürünleri sizin için içeriğimizde bir araya getirdik.

Evcil hayvanınız güvende ve yanınızda olsun! Kedi ve köpek taşıma çantaları indirimde

Sevimli dostlarımızla her anımızı paylaşmak istiyoruz. Özellikle de onlarla seyahate çıkarken güvenli ve konforlu bir taşıma çözümü arayışındayız. İşte bu noktada, hem evcil hayvanımızın konforunu sağlayan hem de taşımayı kolaylaştıran kedi köpek çantaları devreye giriyor ve hem evcil hayvanlarımızın hem de bizim için bu ihtiyacı karşılıyor. Bu çantaların konforlu ve güvenli olması ise oldukça önemli. bu alanda öne çıkan ürünlerde bugüne özel indirim var. "Bir kez alıp uzun süre kullanayım!" diyenlerdenseniz, bu fırsatı asla kaçırmayın ve sevimli dostunuzla birlikte keyifli yolculuklara çıkın.

1. Brave Paws Kedi Köpek Çantası Yıkanabilir ve Hava Alan Piramit Model

Brave Paws Kedi Köpek Çantası Yıkanabilir ve Hava Alan Piramit Model

Brave Paws Kedi Köpek Çantası, yıkanabilir ve dayanıklı malzemesi ile hem evcil dostunuzun hem de sizin konforunuzu düşünerek tasarlanmıştır. Tırnak darbelerine karşı dayanıklı plastik fileler, evcil hayvanınızın rahat nefes almasını sağlarken, kabin boyutlarına uygun yapısıyla seyahatlerinizde size eşlik ediyor. 10 kg taşıma kapasitesi ve sert MDF tabanı, çantanın sağlamlığını artırırken ergonomik omuz askıları ile rahat taşınabiliyor. 30 derece kısa programda yıkanabilen çanta, hijyenik ve uzun ömürlü kullanım sunuyor. Katlanabilir tasarımı sayesinde fazla yer kaplamıyor, evcil hayvanınızla yapacağınız tüm seyahatlerde pratik bir çözüm sağlıyor.

Kullanıcı yorumları

  • "Ürün düzgün bir paketleme ile zamanında kargoya verildi. Çanta malzemesi fiyattan beklediğim ölçüde yeterli. Çok ağır bir kedi taşımayacaksanız sorun olmayacaktır."

  • "Kedimi veterinere ya da akşam gezintilerine çıkarmak için beklentilerimi karşılayan bir ürün oldu."

  • "Malzeme kalitesi güzel, fiyat performans iyi seviyede. Kedim içinde çok rahat etti."
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2. BRAVE PAWS Perdeli Flybag Plastik Yırtılmaz Fileli Kedi Ve Köpek Taşıma Çantası

_BRAVE PAWS Perdeli Flybag Plastik Yırtılmaz Fileli Kedi Ve Köpek Taşıma Çantası

Kullanıcı yorumları

  • "Ürün elime sorunsuz bir şekilde ulaştı. Hiçbir defo ya da sorun yok. Yoğun bir plastik kokusu da yok. Delikli yapısıyla gayet ferah bir ortam sunuyor memnunum."

  • "Kabin için uygun ve hava alıyor olması kedi için çok iyi."
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3. Brave Paw Yırtılmaz Plastik Fileli Kedi Köpek Taşıma Çantası

Brave Paw yırtılmaz plastik fileli kedi köpek taşıma çantası

Kullanıcı yorumları

  • "Kaliteli ürün."

  • "Çok kullanışlı bir ürün."
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4. Bypet Şeffaf Astronot Kedi Taşıma Sırt Çantası

Bypet Şeffaf Astronot Kedi Taşıma Sırt Çantası

Kullanıcı yorumları

  • "Bypet Şeffaf Astronot Kedi Taşıma Sırt Çantası Apollo11, evcil hayvanlarınızla rahat ve güvenli bir şekilde seyahat etmenizi sağlayan modern ve şık bir çözüm. Şeffaf ön kısmı, kedinizin etrafını rahatça görebilmesine olanak tanırken, nefes alabilen yan delikler ve havalandırma sistemi sayesinde optimum hava akışı sağlar. Ergonomik ve ayarlanabilir sırt askıları, taşıma konforunuzu artırırken, dayanıklı ve hafif yapısıyla kolayca taşınabilir. Hem şehir içi gezilerde hem de uzun yolculuklarda kullanıma uygun olan taşıma çantası sayesinde kediniz güvenli ve stressiz bir şekilde seyahat edebilir.

  • "5 kg olan kedimiz sığdı, havalandırma durumu iyi bir tarafında file var kısa süreli kullanım için kullanışlı, bu fiyata iyi, alınır."
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5. Bypet Kedi Taşıma Çantası Şeffaf Seyahat Evcil Hayvan Çantası

_Bypet Kedi Taşıma Çantası Şeffaf Seyahat Evcil Hayvan Çantası

Kullanıcı yorumları

  • "Plastik kutulardan çok daha iyi, tamamen file olduğu için kedim çevreye daha hakim olabildi ve hiç huzursuz olmadı."

  • "Uçuş için almıştım . Hiç sorun olmadan kabine aldılar."
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Anahtar Kelimeler:
kedi köpek evcil hayvan
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