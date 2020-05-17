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  4. Pınar Altuğ uyardı: Biri Pınarcılık oynamaya karar vermiş

Pınar Altuğ uyardı: Biri Pınarcılık oynamaya karar vermiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2020 08:44 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla kendi adına açılmış bir Twitter hesabı konusunda takipçilerini uyardı ve bu hesaba itibar etmemelerini istedi.

Pınar Altuğ uyardı: Biri Pınarcılık oynamaya karar vermiş

Ev karantinası günlerinde kızı Su ile birlikte çektiği yemek tarifleri videoları ile dikkat çeken ve takipçilerinin de beğenisini kazanan Pınar Altuğ, Instagram hesabı üzerinden bir uyarıda bulundu.

Kendi adı kullanılarak açılmış bir Twitter hesabı konusunda takipçilerini uyaran Altuğ, böyle bir hesabı olmadığını söyledi ve sevenlerinin bu sayfaya itibar etmemelerini istedi.

İşte Pınar Altuğ paylaşımında şunları söyledi:

pinaraltug-instagram

“Birkaç gündür gelen mesajlar sonucu fark ettim, bu hesap benim değildir. Hep olduğu gibi biri Pınarcılık oynamaya karar vermiş, lütfen çevrenizi de uyarınız hesap bana ait değildir! Benim Twitter hesabım birkaç sene önce hacklendiğinden beri artık Twitter kullanmıyorum, bir hesabım var ama aktif olarak kullanmıyorum.”

Altuğ bir takipçisinin kendi reklamını yaptığı imasına ise kızdı. Takipçisinin iması üzerine Altuğ "Kendim açıp sonra da kapansın diye şikayet mi etmişimdir mesela? Hani hesabı kapatmak için şikayete ihtiyacım olmasa gerek öyle bir durumda ne dersiniz?" diyerek tepki gösterdi.

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