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  4. Pınar Altuğ ve kızı Su bir etkinlikte poz verdi! Görenler aynı şeyi söyledi

Pınar Altuğ ve kızı Su bir etkinlikte poz verdi! Görenler aynı şeyi söyledi

03.11.2023 23:08 | Son Güncelleme:
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Pınar Altuğ bir markanın düzenlediği etkinlikte kamera karşısına geçti. Davete kızı Su Atacan ile katılan ünlü oyuncunun tarzına adeta beğeni yağdı. Gözlerden uzak büyüttüğü kızı Su ise güzelliğiyle hayran bıraktı.

Pınar Altuğ ve kızı Su bir etkinlikte poz verdi! Görenler aynı şeyi söyledi

Pınar Altuğ kızı Su ile bir davette boy gösterdi. Bir giyim markasının etkinliğine katılan Altuğ'a gecede kızı eşlik etti. Oldukça büyüdüğü ve genç kız olduğu görülen Su ve Pınar Altuğ'un tarzı beğeni topladı.

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Pınar Altuğ sosyal medya paylaşımlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor.

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Instagram hesabından günlük yaşamına dair sık sık paylaşımlar yapan Pınar Altuğ, bu kez kızı ile bir paylaşım yaptı. Oldukça sade ve beyaz kıyafetler seçen anne kıza beğeni yağdı.

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2008 yılında Yağmur Atacan ile evlenen Pınar Altuğ, eşiyle arasındaki yaş farkı ile hala ara ara gündeme gelse de mutlu bir evlilik sürdürüyor.

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Çiftin kızları Su Atacan ise şu an 14 yaşında bir genç kız. Ünlü anne kızı görenler ise 'Maşallah' demekten kendini alamadı.

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Altuğ'un paylaşımına 'Anne kız bu ne güzellik', 'Güzelliğin genetik olduğunun kanıtı', 'Su büyüdü de annesine eşlik ediyor', 'Duru güzellik' gibi yorumlar geldi.


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Pınar Altuğ Su Atacan ünlü oyuncu yaşında

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