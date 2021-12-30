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  4. Pınar Altuğ ve Zuhal Topal da var! İşte MasterChef Türkiye yılbaşı konukları

Pınar Altuğ ve Zuhal Topal da var! İşte MasterChef Türkiye yılbaşı konukları

30.12.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef Türkiye yılbaşı konuklarıyla dikkat çekti. MasterChef'e yeni yılda birbirinden ünlü isimler konuk oluyor.

Pınar Altuğ ve Zuhal Topal da var! İşte MasterChef Türkiye yılbaşı konukları

Rekabetin doruklarda olduğu MasterChef Türkiye yeni yıl için hazırlıklarını tamamladı. Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu'nun jüri olduğu MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yılbaşı konukları olacak.

Mehmet Yalçınkaya, Danilo Zanna ve Somer Sivrioğlu yarışmacılarına sürpriz yaptı ve ünlü isimleri getirdi. MasterChef son bölümde Pınar Altuğ, Mustafa Ceceli, Zuhal Topal ve Selin İmer konuk oluyor.

Ünlüler yarışmacılarla baş edebilecek mi? Yeni bölümü 30 Aralık'ta yayınlanacak olan programdı Zuhal Topal "Ben açım, çekime gideceğim" dedi.

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Mehmet Yalçınkaya Masterchef
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