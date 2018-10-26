MAGAZİN

Pınar Altuğ yapılan yoruma yine sessiz kalmadı

MAGAZİN HABERLERİ  | 26.10.2018 09:32 | Son Güncelleme

Çocuklar Duymasın'ın başrol oyuncusu Pınar Altuğ kendisine sosyal medyadan yapılan çirkin ve eleştirel yorumlara sessiz kalmıyor! Altuğ yine bir takipçisine yanıt verdi

Pınar Altuğ yapılan yoruma yine sessiz kalmadı

Sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ve çoğu zaman da aile üyeleriyle geçirdiği keyifli anlara dair paylaşımlarda bulunan Pınar Altuğ Atacan, geride bıraktığımız gün yine kızı Su ile çektiği bir selfiesini paylaştı.

Altuğ'un bu fotoğrafının altına çok sayıda yorum yapıldı. Aile üyelerine dair yapılan eleştirel yorumlar konusunda çok hassas olan ve böyle mesajlara tepkisini çok hızlı bir şekilde veren Altuğ, kızı Su’yu eşi Yağmur Atacan’a benzeten bir takipçisine de hemen yanıt verdi.

Takipçisinin kullandığı “Üzgünüm Pınar Hanım ama Su tıpkısının aynısı babası” sözlerine takılan Pınar Altuğ bundan rahatsızlık duymadığını kızının sevdiği adama benzemesinden mutluluk duyduğunu yazdı.

İşte Pınar Altuğ ve takipçisi arasındaki o yazışmalar…

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Altuğ geçtiğimiz hafta yaptığı bir söyleşide ailesinin kendisi için önemini şöyle vurgulamıştı:

"Önce kocam sonra kızım. Çünkü o olmasaydı kızım da olmazdı. En büyük önceliğim kızım ve kocam. Onlar benim her şeyim. Beni tamamlıyorlar ve nefes almamı sağlıyorlar. Ama devamında benim ve eşimin ailesi. Biz birleştik ve büyük bir aile olduk. Onlar olmadan hayat çok zor olurdu."

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