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Pınar Altuğ yine kızdı: Bu öncelikle devletimizin sorumluluğu...

MAGAZİN HABERLERİ  | 11.06.2019 10:13 | Son Güncelleme

Oyuncu Pınar Altuğ tatilde köpeğiyle çektiği kareleri sosyal medya hesabından paylaştı yine eleştirilere maruz kaldı. Hal böyle olunca lafını hiçbir zaman sakınmayan Altuğ yine susmadı...

Pınar Altuğ yine kızdı: Bu öncelikle devletimizin sorumluluğu...

Oyuncu Pınar Altuğ Atacan, eşiyle birlikte çıktığı tatilden keyifli kareleri hesabına yükledi ancak yine hiç beklemediği bir yorum aldı.

Eşi Yağmur Atacan’la birlikte çıktığı tatilden en keyifli ve özel kareleri instagram hesabından paylaşan Pınar Altuğ Atacan, yanından ayırmadığı köpeği ile görüldüğü pek çok kareyi de yine takipçileriyle paylaştı.

Ancak Pınar Altuğ bu karelerden birinin üzerinden şaşırtıcı bir eleştiriye maruz kalınca hemen yanıt verdi.

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Altuğ kendisini cins bir köpek sahibi olduğu için eleştiren ve “Yanındaki keşke parayla satılan bir köpek değil de sokaktan cins olmayan bir köpecik sahiplenseydin o zaman vicdanlı ve hayvansever derdim” diyen takipçisine şunları söyledi:

"Hayvanları sevdiğinizde farkındalık yaratmak için saldırmak yerine işbirliği yoluna gitmenizi tavsiye ederim kaldı ki beni hiç tanımadığınız her halinizden belli; eğer azıcık biliyor olsaydınız bu cümleleri yazmaya utanırdınız."

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Altuğ gelen eleştiriye kızarak "Bu arada sokak hayvanlarına destek vermek öncelikle devletimizin sorumluluğu" diyerek sözlerini noktaladı.


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