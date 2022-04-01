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Pınar Altuğ yoruma kızdı, yine kendini tutamadı

01.04.2022 17:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada takipçilerine verdiği cevaplarla gündeme gelen en popüler isimlerden biri de Pınar Altuğ... Altuğ, takipçisine verdiği son yanıtla gündeme geldi. Altuğ, hakkında yapılan yoruma bakın nasıl yanıt verdi.

Pınar Altuğ yoruma kızdı, yine kendini tutamadı

Hayvanseverliği ile bilinen Pınar Altuğ, kucağında köpek ile verdiği pozu 'Çok seviyorum ve hep seveceğim' notu ile Instagram sayfasında paylaştı.

Bir takipçisi ünlü oyuncuya "O halde ülkemizin her yerinde hayvan katliamları ve zulüm var. Neden sesinizi çıkarmıyorsunuz bir hayvansever olarak Pınar Hanım! Hiçbir şey güllük gülistanlık değiş biliyorsunuz değil mi? Bu konudaki fikrinizi sevenlerinizle takipçilerinizle neden paylaşmıyorsunuz?" diye sordu.

Pınar Altuğ ise sitemkar bir dille "Peki acaba ben paylaşıyorum da siz görmüyor olabilir misiniz? Bunu düşündünüz mü?" yanıtını verdi.

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Pınar Altuğ
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