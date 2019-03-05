Pınar Argun, Galatasaray Kulübü İletişim Koordinatörü oldu

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "11.02.2019 tarihi itibarı ile Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Sayın Pınar Argun, kulübümüzde İletişim Koordinatörlüğü görevini de üstlenecektir.

Sayın Pınar Argun’a görevinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

