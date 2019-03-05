SPOR

Pınar Argun, Galatasaray Kulübü İletişim Koordinatörü oldu

GALATASARAY HABERLERİ  | 05.03.2019 10:59 | Son Güncelleme

Galatasaray Kulübü, Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olan Pınar Argun'un kulüp iletişim koordinatörlüğü görevini de üstleneceğini açıkladı.

Pınar Argun, Galatasaray Kulübü İletişim Koordinatörü oldu

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada "11.02.2019 tarihi itibarı ile Galatasaray TV Genel Yayın Yönetmeni olarak göreve başlayan Sayın Pınar Argun, kulübümüzde İletişim Koordinatörlüğü görevini de üstlenecektir.

Sayın Pınar Argun’a görevinde başarılar dileriz. Kamuoyuna saygıyla duyurulur" ifadeleri kullanıldı.

En az yakan SUV modelleri 2019En az yakan SUV modelleri 2019
Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!
'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...''Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pınar Argun Galatasaray galatasaray tv

En Çok Okunan Haberler

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Carlos Ghosn serbest bırakıldı!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

Trump'tan Türkiye kararı! Bu mektupla duyurdu!

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

'60 kadınlı parti' iddiası ortalığı ayağa kaldırdı

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Erzurumspor yeni hocasını buldu!

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Mustafa Denizli hastaneye kaldırıldı

Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!

Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!

Takım
O
Av
P
Detayları Göster

İlginizi Çekebilir

Şimdi evini yenileme zamanı

Şimdi evini yenileme zamanı

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

Tur artık aslanın ağzında! G.Saray evinde Benfica'ya mağlup oldu

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

Galatasaraylı Diagne'ye flaş tepki

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

G.Saray'ın yıldızı ile dalga geçtiler

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Argun, Galatasaray Kulübü İletişim Koordinatörü oldu

G.Saray yeni görevini resmen açıkladı!

Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!

Arda Turan için çarpıcı Galatasaray açıklaması!

Ahmet Çakar'dan Fatih Terim'e sert eleştiri!

'Ey Fatih Terim! İki tane yarma aldın...'

Rıdvan Dilmen Galatasaray - Büyükşehir Belediye Erzurumspor maçını değerlendirdi

Rıdvan Dilmen'den müthiş şampiyonluk iddiası!

Belhanda ve Marcao'dan Erzurum maçı yorumu

Marcao'dan gol itirafı

Fatih Terim'den Erzurumspor maçı ve TFF açıklaması!

Fatih Terim'den tepki: ''Şu olayın altını ısıtanlar...''

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.