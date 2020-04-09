Pınar Aydın: Hoş geldin bebeğim

Bir dönem ekranlara damga vuran 'Akademi Türkiye' müzik yarışması programıyla adını duyuran Pınar Aydın, 2011 yılında 'Dur Dedim' adlı bir albüm çıkardıktan sonra daha sakin bir hayat yaşamayı tercih etti.

Pınar Aydın, 2015 yılında eski kaleci Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturarak oyunculuğu bıraktı.

İKİNCE KEZ ANNE OLDU

Ovalıoğlu'ndan Ayaz adında çocuğu olan Pınar Aydın, ikinci kez anne oldu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Aydın, oğlu ile çekilen karesini paylaştı.

Aydın, paylaşımına "Tam 1 hafta olduk. Hoş geldin bebeğim... Uğur Berk, 31 Mart 2020..." notunu düştü.

Pınar Aydın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

