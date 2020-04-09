MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Aydın: Hoş geldin bebeğim

Pınar Aydın: Hoş geldin bebeğim

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.04.2020 17:16 | Son Güncelleme

Akademi Türkiye yarışmasıyla adını duyuran ve şimdilerde gözlerden uzakta bir yaşam sürdüren Pınar Aydın, ikinci kez anne oldu. Aydın, müjdeli haberi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Pınar Aydın: Hoş geldin bebeğim

Bir dönem ekranlara damga vuran 'Akademi Türkiye' müzik yarışması programıyla adını duyuran Pınar Aydın, 2011 yılında 'Dur Dedim' adlı bir albüm çıkardıktan sonra daha sakin bir hayat yaşamayı tercih etti.

Pınar Aydın, 2015 yılında eski kaleci Harun Ovalıoğlu ile nikah masasına oturarak oyunculuğu bıraktı.

İKİNCE KEZ ANNE OLDU

Ovalıoğlu'ndan Ayaz adında çocuğu olan Pınar Aydın, ikinci kez anne oldu. Mutlu haberi sosyal medya hesabından duyuran Aydın, oğlu ile çekilen karesini paylaştı.

2639098_cbf5d98fc3281428ec48afd913516caf_640x640

Aydın, paylaşımına "Tam 1 hafta olduk. Hoş geldin bebeğim... Uğur Berk, 31 Mart 2020..." notunu düştü.

Pınar Aydın'ın paylaşımı kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Ünlüler de yastık akımına uydu! Ünlüler de yastık akımına uydu!
Yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!Yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!
'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!'Acemi Cadı'nın Cenk'i bambaşka biri oldu!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pınar aydın, pınar aydın son hali, Pınar Aydın anne,

En Çok Okunan Haberler

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Koronavirüs aşısı için çalışan Prof. Dr. Ovalı: Kanıtlandı

Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin listesi!

Türkiye'de karantinaya alınan yerlerin listesi!

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Koronavirüs ne zaman bitecek? Prof. Dr. Kayhan tarih verdi

Diyanet'ten cenaze işlemleriyle ilgili flaş açıklama!

Diyanet'ten cenaze işlemleriyle ilgili flaş açıklama!

Kullanabilmek için sıraya girdiler! Yer: Ankara

Kullanabilmek için sıraya girdiler! Yer: Ankara

Trans birey, ölmeden önce kanlı fotoğrafının üzerine isim yazarak paylaşmış

Trans birey, ölmeden önce kanlı fotoğrafının üzerine isim yazarak paylaşmış

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

'Miniklerimin yanına gidemiyorum çok ağrım var'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

Çileden çıkaran uyarı! 'Rezaletten çekinmem'

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

İmamoğlu'na olay sözlerden sonra açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Lerzan Mutlu'dan takipçisine: Popomu ye!

Takipçisi makyajsız halini beğenmeyince... 'Popomu ye!'

Demet Akalın ve Fatih Ürek kavgası alevlendi

Kavga alevlendi! Akalın'dan üstü kapalı tehdit

Hande Erçel yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!

Yeğeni ile fotoğraf paylaştı, ortalık yıkıldı!

Helin Avşar karantinayı Zehra Çilingiroğlu için bozdu

Yeğeni için karantinayı bozdu

Müge Boz isyan etti: ‘Kime benziyor bu çocuk?’

‘Çocuk kiminle fotoğraf çektirse ona benziyor’

Tom Brady itirafıyla olay oldu! Gisele Bündchen ile evliliğinden memnun değilmiş

Ünlü modelin eşinden şoke eden itiraf

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.