MAGAZİN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pınar Deniz ağlayarak anlattı! 'Gözlem odasında 10 dakika durdum'

Pınar Deniz ağlayarak anlattı! 'Gözlem odasında 10 dakika durdum'

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.03.2020 11:38 | Son Güncelleme

Vatanım Sensin dizisi ile yıldızı parlayan güzel oyuncu Pınar Deniz sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini üzdü! Pınar Deniz nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin gözlem altına alındığını anlatırken gözyaşlarına hakim olmakta zorlandı.

Kanal D'nin iz bırakan dizisi Vatanım Sensin'de tanıdığımız Pınar Deniz'in annesi, teyzesi ve anneannesi koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı. Nefes darlığı şikayetiyle hastaneye götürdüğü anneannesinin hastanede gözlem altına alındığını Instagram’dan paylaşan Deniz şöyle konuştu:

“Anneannemde nefes darlığı olduğu için hastaneye geldim. Korona yüzünden onu gözlem altına aldılar. Biz belirti göstermediğimiz için karantinaya alınmadık. Kendimi koruyor dışarı çıkmıyordum. Ama onda pozitif çıkarsa hepimizi karantina altına almak zorundalar.

eaeaeaeae

Gözlem odasında 10 dakika durdum. Üzerinize kapıyı kapatıyorlar. Panik atak geçiriyor gibi oluyorsunuz. O yüzden evden çıkmayın. Kendinizi düşünmüyorsanız başkalarını düşünün.

Annem, teyzem ve anneannemi belirti olduğu için gözlem altına aldılar. Test sonucunu bekleyeceğiz. Siz istediğiniz kadar koruyun kendinizi, sevdiklerinizi başına bir şey gelecek korkusu anlatılmaz.”

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu 'Virüslüyüm' diyen kadını umursamayıp ilişkiye girdi! Bakın sonucu ne oldu
'Tecavüzcü canavarlar hariç...''Tecavüzcü canavarlar hariç...'
Mucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyorMucize Doktor'un Kıvılcım'ı cesur pozlarıyla yürek hoplatıyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pınar deniz, Pınar Deniz koronavirüs,

En Çok Okunan Haberler

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Sağlık Bakanı Koca'dan flaş koronavirüs açıklaması

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Umreden dönen vatandaşa koronavirüs teşhisi kondu

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Toplantı ve aktiviteler, nisan ayı sonuna kadar ertelendi

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

Türkiye balkonlardan desteğini gösterdi!

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

Sağlık Bakanlığı'ndan online koronavirüs testi

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

MSB kahreden haberi duyurdu! 2 şehit, 1 yaralı

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Harika fırsat! Elektronik aksesuarlarda %45'e varan indirim

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Karantina yanıtı! 'Biz Londra’dayken...'

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Son teknoloji telefonlarla hayata bağlan. Fırsatı kaçırma!

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Karantina günlerinde aşk! Evden paylaştı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Eda Ece'den koronavirüs isyanı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Hakan Hatipoğlu Dominik dönüşü karantinaya alınmış! 'Ölüm korkusu...'

Dominik dönüşü karantinaya alınmış! 'Ölüm korkusu...'

Adriana Lima karın kaslarını paylaştı

Dünyaca ünlü model karın kaslarını paylaştı

Doğa Rutkay: Tecavüzcü canavarlar hariç...

'Tecavüzcü canavarlar hariç...'

Sinem Umaş: Tek kuruş kazanamıyorum! Bu kadar büyütülmez

Tepki yağdı! 'Tek kuruş kazanamıyorum! Bu kadar büyütülmez'

Dr. Ender Saraç koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı

Koronavirüs mü? Eşi test sonuçlarını paylaştı

Muhterem Nur: Acılarla dolu bir hayat

Acılarla dolu bir hayat! Büyük aşkına kavuştu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.