Pınar Deniz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da objektiflere yansıyan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, ilk kez el ele görüntülenmişti.



Snob Magazin’in haberine göre; Pandemi süresince hep evde kaldıklarını belirten ikili, "Kısa bir tatil yaptıktan sonra geldik, pek dışarı çıkmadık. İkimiz de evcimen insanlar olduğumuz için dışarıyı pek aramadık" demişlerdi.

Yiğit Kirazcı, sevgilisi Pınar Deniz'le eğlenceli bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

Kendisinden 11 yaş büyük sevgilisinin bu hareketine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki güzel oyuncu ise aynı kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

Pınar Deniz, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'i canlandırıyor.

Yiğit Kirazcı ise Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide 'Yıldırım' karakterine hayat veriyor.

