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  4. Pınar Deniz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Pınar Deniz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

08.10.2021 19:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yargı dizisinde canlandırdığı Ceylin karakteriyle şu sıralar gündemden düşmeyen Pınar Deniz, kendisi gibi oyuncu olan sevgilisi Yiğit Kirazcı ile görüntülendi. Aşkın Kıyameti adlı dizide birlikte rol aldıktan sonra sürpriz şekilde aşk yaşamaya başlayan ikili, aşk dolu pozunu sosyal medya hesabından paylaştı.

Pınar Deniz aşkını ilan etti! Sevgilisi bakın kim çıktı

Geçtiğimiz haftalarda İstanbul'da objektiflere yansıyan Pınar Deniz ile Yiğit Kirazcı, ilk kez el ele görüntülenmişti.
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Snob Magazin’in haberine göre; Pandemi süresince hep evde kaldıklarını belirten ikili, "Kısa bir tatil yaptıktan sonra geldik, pek dışarı çıkmadık. İkimiz de evcimen insanlar olduğumuz için dışarıyı pek aramadık" demişlerdi.

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Yiğit Kirazcı, sevgilisi Pınar Deniz'le eğlenceli bir karesini Instagram hesabının hikaye bölümünden paylaştı.

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Kendisinden 11 yaş büyük sevgilisinin bu hareketine kayıtsız kalmayan 27 yaşındaki güzel oyuncu ise aynı kareyi takipçilerinin beğenisine sundu.

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Pınar Deniz, Kanal D'nin sevilen dizisi Yargı'da Ceylin'i canlandırıyor.

Yiğit Kirazcı ise Fox TV ekranlarında yayınlanan 'Evlilik Hakkında Her Şey' adlı dizide 'Yıldırım' karakterine hayat veriyor.

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Pınar Deniz Yargı dizisi
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