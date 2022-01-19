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  4. Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya tam destek! ''Sezen Aksu milli değerimizdir''

Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya tam destek! ''Sezen Aksu milli değerimizdir''

19.01.2022 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Pınar Deniz ve partneri Kaan Urgancıoğlu, dün akşam Engelsiz Yaşam Vakfı tarafından yılın en iyi dizi oyuncuları ödülüne layık görüldü. Sezen Aksu'ya gelen tepkiler hakkında konuşan Deniz, ''Sezen Aksu milli değerimizdir'' dedi.

Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya tam destek! ''Sezen Aksu milli değerimizdir''

Yargı dizisiyle adından söz ettiren ünlü oyuncu Pınar Deniz, Engelsiz Yaşam Vakfı'nın düzenlediği ödül törenine katıldı. Muhabirlerin sorularını yanıtlayan Deniz, Sezen Aksu hakkındaki görüşlerini de paylaştı.

''SEZEN AKSU MİLLİ DEĞERİMİZDİR''

Deniz "Sezen Aksu yanlış anlaşıldı. Ona yapılan bu linç beni korkuttu. İnsanlar kendi düşüncelerini rahatça söyleyebilmeli. Sezen Aksu milli değerimizdir, onun arkasındayım" ifadelerini kullandı.

Pınar Deniz'den Sezen Aksu'ya tam destek! ''Sezen Aksu milli değerimizdir''

''DUYGULARIMIZA SEZEN AKSU TERCÜMAN OLSUN''

Pınar Deniz, dün Instagram hesabının Hikayeler kısmından ''Doğanın, düşüncenin, hayalin, hakikatin önünde diz çökenlere selamlar olsun. Her zamanki gibi duygularımıza Sezen Aksu tercüman olsun.'' yazılı bir gönderiyi paylaşmıştı.

ÜNLÜ CAMİASINDAN DESTEK YAĞDI

Sezen Aksu'ya Aleyna Tilki, Birce Akalay, Derya Uluğ ve Hazal Kaya gibi pek çok ünlü isimden de destek geldi. Aleyna Tilki, ''Ben artık buranın, tüm yaşanmışlıkları ve hikayeleri yok sayıp bir günde insanı vezir bir saniyede de rezil edebilme halini kaldıramıyorum.'' sözleriyle yaşananlara isyan etti.

NE OLMUŞTU?

Sezen Aksu'nun 'Şahane Bir Şey Yaşamak' şarkısındaki, "Selam söyleyin o cahil Havva ile Adem'e" sözleri sosyal medyada gündem oldu. Aksu'nun bir toplumun manevi değerlerini aşağıladığı öne sürüldü. Sosyal medya Aksu'ya tepki yağarken, bir grup kalabalık, Aksu'nun Beykoz'daki evinin önünde eylem yaptı.


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