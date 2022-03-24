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  4. Pınar Deniz göbeğine kadar dekolte giydi! Sütyensiz pozuyla yaktı geçti

Pınar Deniz göbeğine kadar dekolte giydi! Sütyensiz pozuyla yaktı geçti

24.03.2022 07:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Yargı" dizisinin 'Ceylin'i Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu. Marka için geceye katılan oyuncu Pınar Deniz göbeğine kadar dekoltesiyle tüm bakışları üzerine çekti. Pınar Deniz sevgilisinden bir süre önce ayrılmış ve yeni aşka yelken açtığı iddiasıyla gündem olmuştu.

Pınar Deniz göbeğine kadar dekolte giydi! Sütyensiz pozuyla yaktı geçti

Kaan Urgancıoğlu ile Yargı dizisinde rol alan Pınar Deniz, son dönemin yükselen yıldızları arasında yer alıyor. Instagram'da 2,5 milyon takipçisi bulunan ve her hareketiyle dikkat çeken Pınar Deniz bir markanın yüzü oldu.

Pınar Deniz marka için katıltığı gecede iddialı tarzıyla dikkat çekti. Siyah göbeğine kadar inen dekoltesiyle öne çıkan oyuncu hayranlarını mest etti. Hayranları Pınar Deniz'e "Bu güzellik şaka mı?" yorumları yağdırdı.

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Yiğit Kirazcı'dan ayrılan, partneri Kaan Urgancıoğlu ile yakıştıran Pınar Deniz'in, geçen günlerde yeni bir aşka yelken açtığı iddia edilmişti. Geçtiğimiz günlerde meslektaşı Yiğit Kirazcı ile yollarını ayırdıktan sonra avukat Nail Gönenli ile adı aşk dedikodularına karışan Pınar Deniz, iddiaların gerçeği yansıtmadığını, işine konsantre olduğunu söyledi.

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Pınar Deniz
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