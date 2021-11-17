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Pınar Deniz'in bu görüntüleri olay oldu!

17.11.2021 14:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemin popüler oyuncularından Pınar Deniz'in eski fotoğrafları sosyal medyada hızla yayıldı. Deniz'in değişimini görenler, 'estetik' iddialarını gündeme getirdi. Oyuncu daha önce yaptığı açıklamada, "Hiç estetiğim yok" demişti.

Pınar Deniz'in bu görüntüleri olay oldu!

Pınar Deniz, bu kez de eski fotoğraflarıyla gündeme geldi. "Aşk 101", "Vatanım Sensin", "İnsanlar İkiye Ayrılır" ve son olarak "Yargı" dizisinde rol alan ünlü oyuncunun görüntüleri çok konuşuldu.

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Deniz'in fotoğrafları sosyal medyada paylaşıldı. Oyuncu, değişimiyle adından söz ettirdi. Sosyal medya kullanıcıları, 'estetik' iddialarını gündeme getirdi.
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"ESTETİĞİM YOK"

Deniz, daha önce yaptığı açıklamada, "Hiç estetiğim yok, bir tek dişlerimi yaptırdım. Kaşlarımı dahi bugüne kadar hiç aldırmadım. Küçükken kulaklarımı kepçe sanıp saçlarımla örtmeye çalışıyordum ama sonradan kulaklarımın da kepçe olmadığını öğrendim." ifadelerini kullanmıştı.


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Pınar Deniz
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