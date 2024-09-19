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  4. Pınar Deniz'in gelinliği beğenilmemişti! 165 bin TL'lik gelinliği son anda almış: Keyfimize baktık

Pınar Deniz'in gelinliği beğenilmemişti! 165 bin TL'lik gelinliği son anda almış: Keyfimize baktık

Kubra Akalın Kubra Akalın Mynet Magazin Servis Sorumlusu
19.09.2024 07:53
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Kaan Yıldırım ile Roma'da evlenen Pınar Deniz'in gelinliği "Emanet gibi duruyor" eleştirilerine sebep oldu. Ülkeye dönen Pınar Deniz eleştirileri duyunca 165 bin TL ödediği gelinlik için "O kadar üstüne düşünmedik son anda aldık" dedi.

Pınar Deniz'in gelinliği beğenilmemişti! 165 bin TL'lik gelinliği son anda almış: Keyfimize baktık

Uzun süredir aşk yaşayan Pınar Deniz ile Kaan Yıldırım, İtalya'nın başkenti Roma'da evlenerek gündem oldu. Hamile olduğu iddialarıyla gündeme gelen Pınar Deniz'in hem anne babasının orada olmaması hem de gelinliği sosyal medyada konuşuldu.

Yargı ile son olarak ekranda olan Pınar Deniz'in gelinliği de beğenilmedi. "Emanete gibi" eleştirileri alan Deniz evlenir evlenmez ülkeye döndü.

Pınar Deniz'in gelinliği ve Kaan Yıldırım'ın damatlığı, düğün sonrası sosyal medyada en çok konuşulan konulardan biri olmuşken fiyatları da merak edildi.

1.5 aylık hamile olduğu söyleniyordu! "Emanet gibi gelinlik" yorumları 1.5 aylık hamile olduğu söyleniyordu! "Emanet gibi gelinlik" yorumları

Ekran Alıntısı

GELİNLİĞİN FİYATI GÜNDEME GELDİ

Deniz'in gelinliği 165 bin TL, Yıldırım'ın damatlığı ise 350 bin TL idi. Pınar Deniz havaalanında gelinliğinin beğenilmedi sorularını duyunca umursamaz bir tavırla "O kadar üstüne düşünmedik son anda aldık" dedi.

Akif Yaman'a konuşan Pınar Deniz devamında ise "Sadece keyfimize baktık o kadar" dedi.

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Pınar Deniz
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