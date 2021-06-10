Pınar Deniz kimdir? |Pınar Deniz Nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda rol alan Pınar Deniz, Netflix platformunda yayınlanan 'Aşk 101' adlı dizide rol almasıyla ününe ün kattı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile ekranların aranan yüzü haline gelen Pınar Deniz'in hayatı da ekran başındakiler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki Pınar Deniz kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı. İşte Pınar Deniz'in detaylı biyografisi...

PINAR DENİZ KİMDİR?

Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğudur. Adana'da dünyaya gelen ünlü oyuncu henüz iki yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul, Tarabya'da göç etmişlerdir. Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 senesinde yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.

Öte yandan kliplerde de boy gösteren Deniz şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 'Yani' adlı parçasının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Bergüzar Korel ve Ergenç ile Yıldız karakterini canlandırarak rol almıştır. Daha sonra ise 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Nazlı olarak izleyic karşısına çıkmıştır.

