Pınar Deniz kimdir? |Pınar Deniz Nereli, kaç yaşında, hangi dizilerde rol aldı?

Vatanım Sensin, Bir Deli Rüzgar gibi yapımlarda rol alan Pınar Deniz, Netflix platformunda yayınlanan 'Aşk 101' adlı dizide rol almasıyla ününe ün kattı. Başarılı oyunculuğu ve güzelliği ile ekranların aranan yüzü haline gelen Pınar Deniz'in hayatı da ekran başındakiler tarafından sık sık araştırılıyor. Peki Pınar Deniz kimdir? Hangi dizi ve filmlerde rol aldı. İşte Pınar Deniz'in detaylı biyografisi...
Pınar Deniz, 4 Kasım 1993 tarihinde Adana'da dünyaya geldi. Aslen Mardinli ve Arap kökenli bir ailenin çocuğudur. Adana'da dünyaya gelen ünlü oyuncu henüz iki yaşındayken ailesi ile birlikte İstanbul, Tarabya'da göç etmişlerdir. Deniz, İstanbul Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Reklamcılık bölümünde eğitimini tamamlamıştır. İlk oyunculuk deneyimini ise 2014 senesinde yayımlanan Sil Baştan adlı dizide Evrim karakterini canlandırarak yaşadı.
Öte yandan kliplerde de boy gösteren Deniz şarkıcı Murat Dalkılıç'ın 'Yani' adlı parçasının klibinde oynamıştır. 2016-2018 yılları arasında yayımlanan Vatanım Sensin adlı dizide Bergüzar Korel ve Ergenç ile Yıldız karakterini canlandırarak rol almıştır. Daha sonra ise 2018 yılında yayınlanan, başrolünü Berk Cankat'la paylaştığı "Bir Deli Rüzgar" dizisinde Gökçe karakterini canlandırdı. Netflix'te yayımlanan Aşk 101 dizisinde Burcu karakterini canlandırdı. Son olarak Kırmızı Oda dizisinde Nazlı olarak izleyic karşısına çıkmıştır.
ROL ALDIĞI FİLMLER
2017 Kardeşim Benim 2
2020 İnsanlar İkiye Ayrılır
2021 Aşkın Kıyameti
ROL ALDIĞI DİZİLER
2014 Sil Baştan
2015 Beyaz Yalan
2016-2018 Vatanım Sensin
2018 Bir Deli Rüzgar
2020 Aşk 101
2020 Menajerimi Ara
2021 Kırmızı Oda
Okuyucu Yorumları 0 yorum