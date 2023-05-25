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  4. Pınar Eliçe: Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u parmağında oynatıyor!

Pınar Eliçe: Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u parmağında oynatıyor!

25.05.2023 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demet Özdemir boşandığı eşinin evinden çıkarken görüntülenince gündem olmuştu. Evliliği kısa süren Özdemir ve Oğuzhan Koç hakkında Pınar Eliçe'den yeni bir iddia geldi.

Pınar Eliçe: Demet Özdemir Oğuzhan Koç’u parmağında oynatıyor!

Demet Özdemir ile Oğuzhan Koç, 8 aylık evliliklerini anlaşmalı olarak bitirmeye karar vermişti. İkili tek celsede boşandı ancak Özdemir eski kocasının evinden çıkarken görüntülenince yine gündem oldu.

“Birkaç eşyam kalmıştı onları aldım. Benim özelim paylaşamam” diyen Özdemir ve Koç hakkında Söylemezsem Olmaz'da yeni iddialar yer aldı.

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Yorumculardan Pınar Eliçe "Oğuzhan'a çok yakın biriyle konuştum. Bu eve gitmesine Oğuzhan da çok şaşkın. Oğuzhan'ın da zaafı var ama Demet Oğuzhan ile çok güzel oynuyor, böyle parmağında oynatıyor. Çocuğun haberi yok gazetecilerden çok şaşkın. Sonrasında bunlar Demet'in senaryoları..." dedi.

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Eliçe konuşmasının devamında ise "Aralarında konuşulacak bir konu yok ki... Şaşkınlık içerisindeymiş. Demet bu oyunu konuşulmayı sevdi" yorumunda bulundu.

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Demet Özdemir Oğuzhan Koç

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