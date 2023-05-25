Voleybolcu Zehra Güneş tarzıyla hayran bıraktı! "Tablo gibisin"

CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan VakıfBank'ta yer alan Zehra Güneş hem başarılı spor hayatı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan genç sporcu sosyal medyada da oldukça aktif. Zehra Güneş son olarak gittiği davetten paylaşımlar yaptı.

DENIM MODASINA UYDU

Güzel voleybolcu modaya uydu ve denim elbisesiyle pozlar verdi. Straplez detaylı elbisesiyle otelin merdivenlerinde poz veren Zehra Güneş güzel ve sade görünümüyle kendine hayran bıraktı.



Zehra Güneş'in pozlarına "Çok güzel zarif görünüyorsunuz", "Tablo gibisin" yorumları geldi.

