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Voleybolcu Zehra Güneş tarzıyla hayran bıraktı! "Tablo gibisin"

25.05.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hem başarılı sporculuğuyla hem de güzelliğiyle dikkat çeken Zehra Güneş yaptığı paylaşımlarla hayranlarını mest etti. Güneş geçtiğimiz günlerde CEV Şampiyonlar Ligi'nde takımıyla şampiyonluk sevinci yaşamıştı.

Voleybolcu Zehra Güneş tarzıyla hayran bıraktı! "Tablo gibisin"

CEV Şampiyonlar Ligi'nde tarih yazan VakıfBank'ta yer alan Zehra Güneş hem başarılı spor hayatı hem de özel hayatıyla sık sık gündeme geliyor.

A Milli Kadın Voleybol Takımı'nda yer alan genç sporcu sosyal medyada da oldukça aktif. Zehra Güneş son olarak gittiği davetten paylaşımlar yaptı.

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Dekoltesini kontrol edemedi! Frikik verdi Dekoltesini kontrol edemedi! Frikik verdi

DENIM MODASINA UYDU

Güzel voleybolcu modaya uydu ve denim elbisesiyle pozlar verdi. Straplez detaylı elbisesiyle otelin merdivenlerinde poz veren Zehra Güneş güzel ve sade görünümüyle kendine hayran bıraktı.

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Zehra Güneş'in pozlarına "Çok güzel zarif görünüyorsunuz", "Tablo gibisin" yorumları geldi.

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Zehra Güneş sosyal medya

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