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Pınar Eliçe'den olay Petek Dinçöz iddiası! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

20.05.2022 09:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Al Sana Haber programında Petek Dinçöz gündemdeydi. Programda yorumcu olan Pınar Eliçe Petek Dinçöz ile ilgili iddialarıyla herkesi şoke etti. Pınar Eliçe'nin sözlerine ise Seyhan Soylu destek verdi. İddialara göre Petek Dinçöz'ün arkasında önemli bir iş insanı var ve bu kişi Can Tanrıyar’ın Petek Dinçöz'ün elinden almış olduğu Korukent’teki evini de satın alarak ona iade edecek.

Pınar Eliçe'den olay Petek Dinçöz iddiası! "O iş adamı Can Tanrıyar'ın elindeki evi alıp..."

Petek Dinçöz Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de aldı. Çocuğuyla Miami'ye yerleşen ve Rıza Sarraf ili ilişki iddialarıyla gündeme gelen Dinçöz krediyle 700 bin TL'ye ev alarak dikkat çekti. Al Sana Haber programında bu konu masaya yatırıldı.

Seyhan Soylu konuşmasında "Petek Dinçöz 2 ay sonra Türkiye’ye geliyor. Ve Petek Dinçöz’ ün konser konser gezerek, kendi alnının teriyle kazanıp aldığı ancak Can Tanrıyar’dan ayrılsın diye kaybetmiş olduğu o şaşaalı evi geri alacak. O ev icra satışına çıktığında Amerika’daki çok önemli biri tarafından alınıp ona hediye edilecek" iddiasında bulundu.

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Eliçe ise bu konuya dair "Monte Carlo’daydım. Oradaki bir arkadaş grubunun içerisinde çok önemli, o bahsetmiş olduğun o iş adamının lafı geçti. Amerika’da yaşıyor ve şu an Petek’ e destek veren kişi o. Oradaki evini de alacak olan kişi de o… Petek’in alın teriyle alınan ev tapusuyla tekrar ona hediye edilecek” dedi.

Ekran Alıntısı

ŞOKE EDEN İDDİAYI YİNELEDİ

Pınar Eliçe’nin iddiası sonrası Sacit Aslan da yayına bağlanarak "Petek Dinçöz’e, şu anda Amerika’da olan bir beyefendi burada çok önemli bir gazinoyu ayarlıyor. Kıyafetler ayarlanıyor ve her şeyi yapılıyor. Petek Türkiye’ye dönüyor ve hediye olarak da Can Tanrıyar’ın Petek’ in elinden almış olduğu Korukent’teki Belle Vue sitesindeki evini de satın alarak ona iade ediyor" iddiasında bulundu.

TÜTKM

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Petek Dinçöz Seyhan Soylu
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