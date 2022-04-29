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  4. Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddiasına nokta koydu

Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddiasına nokta koydu

29.04.2022 07:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serkan Kodaloğlu ile ayrılır ayrılmaz Miami'ye yerleşen Petek Dinçöz'ün orada Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiası vardı. Zarrab'ın Dinçöz'e 700 bin dolara ev aldığı da konuşuluyordu. Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldığını açıkladı.

Petek Dinçöz Miami'deki denize sıfır süper lüks evini nasıl aldı? Reza Zarrab iddiasına nokta koydu

Petek Dinçöz'ün yaklaşık 700 bin dolar olduğu iddia edilen ABD'deki evi sosyal medyada gündem oldu. Serkan Kodaloğlu ile boşanıp soluğu Miami'de alan Petek Dinçöz'ün lüks evini Reza Zarrab'ın aldığı gündemdeydi. 700 bin dolara denize sıfır lüks ev gündemdeyken ünlü şarkıcı iddialara nokta koydu.

Boşandıktan sonra Reza Zarrab'la aşk yaşadığı iddiasıyla gündeme gelen Petek Dinçöz sosyal medyadan bir paylaşım yaparak evini kredi ile aldığını açıkladı.

Seren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladıSeren Serengil, Petek Dinçöz'ün ABD'deki evinin görüntülerini yayınladı

Petek Dinçöz paylaşımında "Amerika’da oğlum ile yaşayacağım evimi bulmama yardım eden ve ev kredimi onaylayan, sevgili kardeşim Anthony Başaran’a Teşekkürlerimi borç bilirim" dedi.

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Petek Dinçöz
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