Pınar Gültekin adı Yüreğir’de yaşayacak

Başkan Kocaispir de, Türkiye’de kadına cinayet ve şiddet konusunun ne töremize, ne inancımıza, ne aslımızla asla bağdaşmayan bir konu olduğunu belirterek şunları söyledi:

“Fakat maalesef her toplumda, her toplulukta olduğu gibi bazı gereksiz insanların, toplum dışına itilmesi gereken insanların yaptığı bu cinayetler hepimizi derinden üzüyor. Bu konu hakikaten günübirlik siyaset malzemesi yapılmayacak kadar ehemmiyetli bir konudur. Bu konu bana ulaştığında dedim ki madem ki bu kardeşimiz canavarca, hunharca katledildi, bu katliam karşısında Yüreğir Belediye Başkanı sıfatıyla bu kardeşimizin isminin bir parkta yaşatılması iradesini koyuyorum dedim. Fakat bu meclisimizin alması gerek bir karar olduğundan Yüreğir Belediye Meclisimizin bundan önce olduğu gibi böyle hassas bir konuda ortak hareket edeceğine inanıyorum dedim. Başta İsmet Yüksel olmak üzere diğer meclis üyesi arkadaşlarla görüştük. Neticede burada bir aileyiz ve onlar da burada bir irade ortaya koydular. Bu karar benim bir kararım değil, AK Parti grubu, MHP grubu, CHP grubu, İYİ parti grubu olarak hep beraber omuza omuza hep birlikte, bir duruşumuzu ortaya koyuyoruz. Artık kadınlarımıza yapılan her türlü şiddeti, her türlü kötü ve hunharca muameleyi şiddetle ve nefretle reddediyoruz.Kadınlarımıza yapılan bu zulmün son bulmasıyla ilgili gerek belediye ve gerek belediye meclis olarak duruşumuzu net olarak devam edeceğini ilan etmek istiyorum. Bu kapsamda bu Yüreğir İttifakı güzel bir ittifaktır. Tüm kararlarımızı Yüreğirimizin iyiliğine, hayrına olan kararları hep oybirliği ile alıyor ve bununla da gurur duyuyoruz."

Parkta kadın cinayetlerine karşı toplumsal farkındalığı ortaya koymak bakımından bir anıtı da düşünebileceklerini ifade eden Kocaispir, bununla ilgili Park ve Bahçeler Müdürlüğü’nün bir çalışma yapacağını sözlerine ekledi.

Kocaispir daha sonra Pınar Gültekin’in babası Sadık Gültekin’e telefonla bağlandı. Tüm meclis üyelerinin de dinlediği konuşmada, Başkan Kocaispir baba Gültekin’e tüm meclis üyeleri adına başsağlığı diledi. Baba Sadık Gültekin, "Bu karar benim için çok duygu dolu bir anlam taşıyor. Allah düşmanıma bu acıyı yaşatmasın" dedi.

Kocaispir, İstanbul’da yaşayan baba Gültekin’i önümüzdeki günlerde gerçekleşecek park açılışına davet etti.