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Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak

MUĞLA HABERLERİ  | 03.01.2021 12:58 | Son Güncelleme

Pınar Gültekin cinayeti davasının ikinci duruşması yarın yapılacak

Muğla'da üniversite öğrencisi Pınar Gültekin'in öldürülmesiyle ilgili sanıklar Cemal Metin Avcı ile kardeşi Mertcan Avcı'nın yargılanmasına yarın devam edilecek.

Muğla 3. Ağır Ceza Mahkemesinde yapılacak ikinci duruşmaya sanık Cemal Metin Avcı tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığıyla katılacak. Diğer tutuklu sanık Mertcan Avcı ise mahkeme heyeti huzurunda savunma yapacak.

Saat 13.30'da başlayacak duruşmaya Gültekin'in yakınları, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı, Muğla Barosu temsilcileri, kadın hakları derneklerinin üyeleri ve taraf avukatlarının katılması bekleniyor.

Duruşmada, 23 Aralık 2020'de yapılan keşifle ilgili bilirkişi raporunun değerlendirileceği ve haklarında zorla getirilme kararı verilen 2 tanığın dinleneceği öngörülüyor.

Sanık Cemal Metin Avcı'nın panik atak teşhisi ve Gültekin'in kesin ölüm nedenin saptanması için adli tıp kurumundan gönderilen raporların da duruşmada değerlendirilmesi bekleniyor.

Akyaka Mahallesi'nde tek başına yaşayan Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi İktisat Bölümü öğrencisi Pınar Gültekin'in (27) kaybolduktan 5 gün sonra 21 Temmuz 2020'de cesedinin bulunmasıyla ilgili genç kızın eski erkek arkadaşı Cemal Metin Avcı ve kardeşi Mertcan Avcı tutuklanmıştı.

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