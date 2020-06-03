SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Basketbol
  4. Pınar Karşıyaka'dan Morgan'a teklif

Pınar Karşıyaka'dan Morgan'a teklif

BASKETBOL HABERLERİ  | 03.06.2020 12:57 | Son Güncelleme

ING Basketbol Süper Ligi'nde sezon koronavirüs salgını yüzünden erken bitirildikten sonra büyük oranda korumak istediği mevcut kadroyla hem ligin oynanmayan 3 aylık kısmındaki kalan alacakları, hem de yeni sezon sözleşmeleriyle ilgili pazarlığa girişen Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la temasta.

Pınar Karşıyaka'dan Morgan'a teklif

Yeşil-kırmızılı ekibin takımın bu sezonki başarısında büyük pay sahibi olan ABD'li pivota 1 artı 1 yıllık yeni sözleşme teklif ettiği, ödenmeyen primleri ile kalan 3 aylık maaşından birini ise bu kontrata dahil etmeyi önerdiği öğrenildi.

Sloven ekibi Cedevita Olimpija'nın transfer teklifini kabul etmeyen Morgan'ın Karşıyaka'ın teklifine sıcak yaklaşıp düşünmek için süre istediği belirtildi.

Morgan, Karşıyaka'da bu sezon ligde 12.4 sayı, 7.5 ribaund, 1.5 asist ortalamaları tutturup FIBA Europe Cup'ta da takımı yarı finale taşıyan isimlerin başında gelmişti. Crocker'ın sözleşmesini FIBA kanalıyla tek taraflı feshettiği, Triche'in takımda düşünülmediği yeşil-kırmızılılar, daha önce Taylor, M'Baye, Nusret Yıldırım ve Yunus Sonsırma'yla prensipte anlaştı. Semih Erden'in sözleşmesinin sürdüğü Kaf-Kaf'ta Metecan Birsen ve Kennedy'le görüşmeler ise sürüyor.

(DHA)

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da... Kirasını ödeyemeyen kadınlara ahlaksız teklif: Ya benimle ol ya da...
Anadolu Efes koronavirüs testinden geçtiAnadolu Efes koronavirüs testinden geçti
En güzel Beşiktaş sözleriEn güzel Beşiktaş sözleri
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yasak kararı genişliyor! Sayı 38 oldu

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yunan Genelkurmay Başkanı'ndan Türkiye'ye skandal tehdit

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

Yıldız futbolcu Galatasaray'ı açıkladı

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

F.Bahçe transferde bombayı patlatıyor

Fenerbahçe'de kriz! Takımla idmana çıkmıyor

Fenerbahçe'de kriz! Takımla idmana çıkmıyor

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

F.bahçe'nin yeni teknik direktörünü açıkladılar!

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

Türkiye basketbol ligleri sonlandırıldı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

Diana Taurasi ile Penny Taylor evlendi!

Diana Taurasi ile Penny Taylor evlendi!

Michael Jordan'dan Fenerbahçe mesajı

Michael Jordan'dan Fenerbahçe mesajı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Karşıyaka'dan Morgan'a teklif

Pınar Karşıyaka'dan Morgan'a teklif

Kobe Bryant'ın adı Caddebostan'da yaşatılıyor

Kobe Bryant'ın adı Caddebostan'da yaşatılıyor

Larkin devam etmesinin doğru olmayacağına inanıyor

Larkin: Euroleague devam etmemeli

Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti

Anadolu Efes koronavirüs testinden geçti

Gigi Datome: Obradovic bizim Michael Jordan'ımız

'Obradovic bizim Michael Jordan'ımız'

CSKA Moskova'nın doktoru koronavirüsten dolayı hayatını kaybetti

Koronavirüsten hayatını kaybetti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.