SPOR

Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ı açıkladı

TÜRKİYE BASKETBOL LİGİ HABERLERİ  | 08.07.2019 16:45 | Son Güncelleme

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Pınar Karşıyaka, ABD'li pivot Jordan Morgan'ı kadrosuna dahil etti.

Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ı açıkladı

Pınar Karşıyaka'dan yapılan yazılı açıklamada, 27 yaşındaki Jordan Morgan ile 2 yıllık sözleşme imzalandığı bildirildi.

Geçen sezonu Banvit'te geçiren Morgan, NCAA'de Michigan'da mücadele ettikten sonra İtalya'da Virtus, Fransa'da Hermine Nantes Atlantique, Paris Levallois, Yunanistan'da Kymis ve Slovenya'da da Petrol Olimpia formalarını giydi. (AA)

PARTNERKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyinKeyifli vakit geçirmek istiyorsanız bir de bunları deneyin
Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol'daJamelle Hagins Gaziantep Basketbol'da
Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesajNando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
pinar karsiyaka Transfer Jordan Morgan

En Çok Okunan Haberler

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Son dakika haberi! Tamamı görevde 176 asker için gözaltı kararı

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Köy meydanında anne ve 14 yaşındaki oğluna kanlı infaz!

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Fenerbahçe'den gece yarısı transferi

Eski hakem hayatını kaybetti

Eski hakem hayatını kaybetti

G.Saray, Fatih Terim'in sözleşmesini KAP'a bildirdi

G.Saray, Fatih Terim'in sözleşmesini KAP'a bildirdi

F.Bahçe'den konuşulacak Muriç paylaşımı

F.Bahçe'den konuşulacak Muriç paylaşımı

Takım
O
Av
P

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

'Bu sene için sağlık olsun'

'Bu sene için sağlık olsun'

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Tarihi seride inanılmaz kriz! Ambulans...

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Obradovic'ten Anadolu Efes'e tebrik

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ı açıkladı

Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'ı açıkladı

Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol'da

Jamelle Hagins Gaziantep Basketbol'da

Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Nando De Colo'dan Fenerbahçe taraftarına mesaj

Nando De Colo, Fenerbahçe'ye imzayı attı! Yılın transferi

Dünya yıldızı Fenerbahçe'de

Shaquielle McKissic, Beşiktaş Sompo Japan'da

Beşiktaş'ın yeni forveti McKissic

Pınar Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı

Karşıyaka, Jordan Morgan'la anlaştı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.