Pınar Karşıyaka’nın ABD’li oyuncusu Errick McCollum dehşet verici olayı sosyal medya hesabından duyurdu!

Ailesiyle birlikte otoparktayken bir şahısla sözlü tartışma içerisine girdiğini belirten McCollum, olayın büyümesinin ardından şahsın kendisine bıçakla saldırmaya çalıştığını ifade etti.

BIÇAKLA ÜZERİME GELDİ

Errick McCollum saldırganın arabasının fotoğrafı ile paylaştığı gönderide “İzmir'deki arkadaşlarım,hayranlarım bu beyaz Mercedes'in sahibini polise bildirin. Park yerinde bana saygısızca davrandı ve arabamdan inene kadar saldırganlıkla yaklaştı. Çok daha genç ve iri olduğumu gördü. Sonra bıçakla üzerime geldi, o sırada insanlar onu dizginledi.” ifadelerini kullandı.

Errick McCollum, açıklamasının devam şöyle:

"Olaylar büyüyecek gibiyken etraftaki iyi niyetli insanlar duruma engel oldular ve şahsa fiziksel müdahalede bulundular. Eğer müdahale etmeselerdi kim bilir işler hangi boyuta varacaktı. İşin en kötü kısmı ise yanımda hamile eşim ve 2 yaşındaki oğlumun olmasıydı. Bu sebeple karşımdaki şahısla uğraşırken aynı zamanda onların güvenliğinden emin olmak durumundaydım."

Amerikalı yıldız, yine sosyal medya aracılığıyla yaptığı açıklamada, ailesinin ve kendisinin iyi olduğunu belirtti.





