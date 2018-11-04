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Pınar Tezcan Özçapkın 3. kızını kucağına aldı

MAGAZİN HABERLERİ  | 04.11.2018 21:16 | Son Güncelleme

1996 Türkiye Güzeli Pınar Tezcan Özçapkın üçüncü kızını kucağına aldı.

Pınar Tezcan Özçapkın 3. kızını kucağına aldı

Derin (8) ve Duru (6) isimli iki kızı olan Pınar Tezcan, bugün üçüncü kızı Doğa'yı dünyaya getirdi. Tezcan, bu güzel haberi sosyal medya hesabından paylaştığı bu fotoğrafla duyurdu.

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