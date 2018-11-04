Pınar Tezcan Özçapkın 3. kızını kucağına aldı

Derin (8) ve Duru (6) isimli iki k\u0131z\u0131 olan P\u0131nar Tezcan, bug\u00fcn \u00fc\u00e7\u00fcnc\u00fc k\u0131z\u0131 Do\u011fa'y\u0131 d\u00fcnyaya getirdi. Tezcan, bu g\u00fczel haberi sosyal medya hesab\u0131ndan payla\u015ft\u0131\u011f\u0131 bu foto\u011frafla duyurdu.\n\nPARTNER'Gel de S\u0131la\u2019ya \u00e2\u015f\u0131k olma!'Fatih \u00dcrek'ten S\u0131la ve Ahmet Kural yorumu! 'Ben de sahnede \u015fiddete maruz kald\u0131m'S\u0131la'n\u0131n avukat\u0131ndan cevap geldi! Ahmet Kural...
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