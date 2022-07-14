Pique'nin Shakira videosu TikTok'ta milyonlarca kez izlendi!

Futbol dünyasının gözde çiftlerinden olan Gerard Pique ile Shakira, birliktelikleri hakkında kararını vermişti. Çiftin uzun yıllardır süren birlikteliği sona erdi. Yıldız futbolcunun medyaya yansıyan 'ihanet' iddiaları sonrasında çift ayrılık kararı aldı ve ilk açıklama gelmişti.

Söz konusu açıklamada, "Yollarımızı ayırdığımızı doğrulamaktan dolayı pişmanız. Birinci önceliğimiz olan çocuklarımızın iyiliği için mahremiyetimize saygı bekliyoruz" ifadeleri kullanılmıştı. 2010 yılında Güney Afrika’da yapılan Dünya Kupası’nda tanışan ve 12 yıldır birlikte olan çiftin Milan (9) ve Sasha (6) isminde iki çocuğu bulunuyor.

PIQUE ZOR ANLAR YAŞADI

Ünlü şarkıcı Shakira ile Barcelonalı futbolcu Gerard Pique ayrılmıştı. Barcelonalı taraftarlar arabasında görüntüledikleri Pique'ye Shakira dinletip kameraya aldı. O anlar Titktok'ta milyonlarca kez izlendi.



