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Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

İSPANYA HABERLERİ  | 10.07.2019 18:42 | Son Güncelleme

İspanya'da Maliye tarafından eksik vergi ödemekle suçlanan Barcelonalı futbolcu Gerard Pique'ye verilen 2,1 milyon avro para cezası onandı.

Pique'nin vergi kaçırma cezası onandı

İspanya Ulusal Mahkemesi, imaj gelirlerinden eksik vergi ödediği gerekçesiyle Merkez İdari Ekonomi Mahkemesi tarafından verilen 2,1 milyon avroluk para cezasına Pique'nin yaptığı itirazı reddetti.

Ulusal Mahkeme, Pique'nin 2008, 2009 ve 2010 yıllarında elde ettiği imaj gelirlerinden düşük vergi ödemek için 2006 yılında kurduğu Kerad Project adlı şirketini kullandığına kanaat getirdi.

EŞİ SHAKIRA DA SUÇLANIYOR

Pique'nin birlikte yaşadığı eşi ve iki çocuğunun annesi olan Kolombiyalı şarkıcı Shakira da İspanya'da 14,5 milyon avro vergi kaçırmakla suçlanıyor.

İspanya'da Maliye, son yıllarda futbolcuların hesaplarını sıkı kontrolden geçirirken, geçmişte Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, James Rodriguez, Radamel Falcao, Angel Di Maria, Javier Mascherano, Neymar, Marcelo, İker Casillas, Luka Modric, Alexis Sanchez ve Fabio Coentrao gibi isimler vergi kaçırma suçundan para cezaları almıştı. (AA)


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pique vergi

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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Shakira’ya neden dokunuyorsunuz hadsizler kitapsızlar !!!!
sağ eliyle veriyor sol eliyle alıyor uyanık ispanya türkiyede olsa ayağa kalkarlar hele türk basını yaygarayı basar
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